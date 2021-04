Ce face Liviu Dragnea în închisoare după ce i s-a respins cererea de eliberare condiționată

„În acest moment nu știu motivele, pentru că urmează să primim motivarea, când o va redacta instanța. Cert este un singur lucru: respingerea ca neîntemeiată mi s-a părut cu semn de întrebare. Având în vedere că domnul Dragnea a primit de la penitenciar un aviz favorabil în care se menționează foarte clar faptul că dânsul a avut o atitudine pozitivă, a participat la toate activitățile lucrative și educaționale la care putea participa și a muncit, în limita în care i-a permis penitenciarul, cred că e un pic ciudat. Din punctul meu de vedere, această cerere trebuia admisă", a spus Flavia Teodosiu, avocat, marți, la Antena 3.

Codrin Ștefănescu a vorbit cu Liviu Dragnea. „Am vorbit acum cu el și am vorbit și ieri, pentru că am fost în vizită și am crezut că mă duc pentru ultima oară în vizită la penitenciar. (...) Dragnea nu este nici criminal, nici pedofil, nici violator, nici pericol public pentru societate. (...) Acum lucrează la lenjerii. L-au scos ca inginer de la parcul auto al penitenciarului și l-au trimis la lenjerii”, a spus, la Antena 3, Codrin Ștefănescu.