Petre Daea: Dom`ne, JENANT! Când te-a pus șef, l-ai lăudat. Sunt curios cum se uită în ochii lui Liviu Dragnea - VIDEO

”Dom`ne, jenant! Când te-a pus șef, l-ai lăudat. După ce nu-ți mai este șef și tu nu mai ești acolo, lipsa ta de performanță o dai pe faptul că șeful te-a... Eu sunt curios să văd oamenii ăștia cum se uită în ochii lui Liviu Dragnea când va ieși de la pușcărie.” a spus fostul ministru PSD al Agriculturii, Petre Daea, în interviul acordat pentru DCNewsTV, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, ”Ce se întâmplă?”.

Răzvan Dumitrescu a remarcat că Petre Daea a fost în structurile ministeriale, ca secretar de stat la Agricultură, apoi ca ministru, din 2002, din perioada lui Adrian Năstase. ”Ați observat din interiorul PSD, cu siguranță, următorul fenomen: PSD s-a debarasat de toți foștii președinți începând cu Adrian Năstase. I-a aruncat pur și simplu” a precizat jurnalistul.

”Unui om îi trebuie experiență și CARACTER. Nici la toaletă nu m-aș duce cu oameni lipsiți de caracter”

”Greșit și dăunător pentru partid. Trebuie să fim atenți și la caractere. Am căderea morală să spun acest lucru, la vârsta mea, la 51 de ani pe cartea de muncă și 100 de ani de muncă, pentru că n-am lucrat 8 ore. (...) Am putut să-i cunosc și să-mi definesc o conduită în actul de conducere. Am spus-o foarte clar că unui om îi trebuie experiență și-i trebuie caracter. Lipsa de caracter mă face, indiferent cât ar fi de buni, să le spun: Tu ești bun, știi unde? La șters geamuri! Nici la toaletă nu m-aș duce cu oamenii lipsiți de caracter. Din nefericire, am întâlnit mulți oameni lipsiți de caracter, iar aceasta este o tară a zilelor de astăzi, de aceea, trebuie să fim atenți în promovarea oamenilor, să fim corecți, stăpâniți de actul cunoașterii și de actul conduitei. Toți suntem egali! În fața morții, am văzut toți. Moartea este egală pentru toată lumea. A, nu este egală sărăcia” a spus Petre Daea, în interviul acordat DCNews.

În plus, apropo de profesionalism, Petre Daea consideră că ”în momentul în care ești parlamentar și vrei să fii ministru, trebuie să pleci din funcția de parlamentar”. El punctează că agenda politică e unitară, dar agenda de lucru este diferită, mai ales când majoritățile sunt la limită.

