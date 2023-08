Valurile de căldură, provocarea meteo a momentului. Scenarii pentru următoarele decenii. Intrăm într-o perioadă de foc - VIDEO

Florinela Georgescu, directorul de prognoză din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, transmite că ”analiza trebuie să meargă înspre valurile de căldură”. ”Una din concluziile scenariilor privind modificările climatice, deci privind modul în care va evolua vremea în deceniile următoare, este că valurile de căldură au tendința de a fi tot mai frecvente, mai îndelungate și mai intense. Categoric, am asistat la așa ceva în această vară, chiar de la sfârșitul lunii mai, cu perioade îndelungate cu temperaturi peste 30 de grade. Apoi, pe măsură ce am avansat spre sfârșitul lunii iunie, în luna iulie și-n august, au fost înregistrate temperaturi de 35 de grade în multe zone ale țării, cu nopți foarte calde, cu minime care nu au coborât sub 18 grade. Au fost perioade în care în sudul țării nu au coborât sub 20 - 22 de grade. Acest lucru înseamnă că, pe parcursul a 24 de ore, cam 18 - 20 de ore, temperatura nu coboară cu 30 de grade. Atunci, stresul termic este unul deosebit de accentuat. Deci direcțiile de analiză, în mod evident, ar trebui să fie: numărul valurilor de căldură, intensitatea acestora, durata, cum s-au manifestat, care a fost mersul temperaturii în 24 de ore, dar și umezeala din aer, care contribuie la creșterea confortului termic” a spus Florinela Georgescu, pentru DCNews.

În continuare, aceasta a vorbit despre perioadele de instabilitate, cu intensitate mare în unele zone. Vezi mai mult în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News