Data actualizării: | Data publicării:

Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Vremea
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Capitala României se confruntă cu un val intens de caniculă care va domina atmosfera în zilele de sâmbătă, duminică și luni, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM) într-o prognoză specială dedicată municipiului București. Temperaturile vor urca până la pragul de 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va atinge valori semnificative, generând condiții nefavorabile pentru populație.

Conform datelor transmise de ANM, începând cu ora 12:00 a zilei de 9 august și până la ora 10:00 a zilei de 10 august, vremea va deveni caniculară, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, semnalând un disconfort termic ridicat. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge în jur de 36 de grade Celsius, iar nopțile vor fi caracterizate de valori termice ce nu vor coborî sub 18-21 de grade, definind astfel o noapte tropicală.

Fenomenul de caniculă se va intensifica în intervalul 10 august, ora 10:00 - 11 august, ora 10:00. Maximele termice vor atinge 37 de grade Celsius, iar disconfortul cauzat de temperatura ridicată și umiditate va rămâne la cote alarmante. Cerul va rămâne mai mult senin, iar vântul va continua să sufere variații între slab și moderat. Noaptea tropicală se va menține, cu temperaturi minime cuprinse între 19 și 21 de grade.

Pentru intervalul 11 august, între orele 10:00 și 23:00, ANM avertizează că vremea va rămâne caniculară, însă disconfortul termic va cunoaște o ușoară ameliorare. Temperatura maximă va scădea ușor, situându-se în jurul valorii de 35 de grade Celsius. Cerul va deveni variabil, iar după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare, cu posibilitatea apariției ploilor de scurtă durată și a descărcărilor electrice. Vântul va avea intensificări moderate și temporare.

Pe parcursul întregului interval menționat, Bucureștiul se va afla sub incidența unor atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, care vor fi actualizate de ANM în funcție de evoluția condițiilor atmosferice. Astfel, între 9 august, ora 12:00, și 10 august, ora 10:00, precum și între 10 august, ora 10:00, și 11 august, ora 10:00, sunt valabile atenționări pentru caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, iar în intervalul 11 august, ora 10:00 - 23:00, avertizarea vizează canicula și disconfortul termic persistent.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade
07 aug 2025, 23:18
Cod Portocaliu de averse torențiale. ANM, zonele vizate. UPDATE: Cod Roșu în Iași și Neamț
06 aug 2025, 16:20
Fenomene severe imediate - 5 august. Județele vizate/ Val de alerte de la ANM
05 aug 2025, 16:44
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe, marți și miercuri; instabilitate atmosferică în 12 județe
05 aug 2025, 11:10
O furtună puternică se îndreaptă spre Marea Britanie. ”Să aveţi haine călduroase, mâncare, apă, combustibil și telefonul încărcat"
04 aug 2025, 18:17
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată pentru august 2025
04 aug 2025, 17:33
Alertă meteo pentru 4 august. Sunt vizate Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial Constanţa, dar şi Bucureşti
04 aug 2025, 08:45
Cod Portocaliu de furtuni și grindină până la ora 22:00. ANM, zonele vizate
03 aug 2025, 20:59
Avertizare meteo de ploi torenţiale şi vijelii, până luni dimineaţa. Zonele vizate Update: Risc de viituri
03 aug 2025, 11:04
De la ce viteză a vântului e periculos să privești furtuna pe geamul blocului? Explicațiile Florinelei Georgescu (ANM)
01 aug 2025, 22:19
Disputa momentului, tranșată de Florinela Georgescu (ANM): Care a fost cea mai caldă vară
04 aug 2025, 12:01
Vremea până pe 1 septembrie. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
01 aug 2025, 09:08
Ce se întâmplă cu vremea în prima săptămână a lunii august. Prognoza meteo actualizată
31 iul 2025, 14:29
Supercelula din Dâmbovița. Florinela Georgescu (ANM) explică formarea furtunii care a ajuns în câteva ore până la Gura Portiței
29 iul 2025, 18:11
Scăpăm de valul de căldură? Florinela Georgescu (ANM) anunță ce urmează după cea mai fierbinte lună din an
29 iul 2025, 19:15
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
ANM, alerte meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu - 29 - 30 iulie/ Averse, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate
29 iul 2025, 10:42
Ploi, vijelii și fulgere: ANM emite Cod portocaliu pentru o mare parte din țară
28 iul 2025, 14:13
Imaginile prăpădului. Inundații în Neamț și Suceava. Un om a murit, 890 au fost evacuați/ Echipe din șase județe, mobilizate. Patru elicoptere intervin
28 iul 2025, 08:32
CODUL ROȘU de vijelii se extinde. Localitățile vizate de fenomenele meteo extreme/ Grindină de mărimea unui ou de porumbel (FOTO) - UPDATE
27 iul 2025, 17:19
Vremea în București. Ce anunță meteorologii pentru Capitală. Schimbare bruscă
27 iul 2025, 14:14
Jumătate de țară sub alerte de caniculă, cealaltă de furtuni. Temperaturile care se resimt la această oră în România HARTA ANM. Sunt și 44 de grade!
27 iul 2025, 09:17
Haos provocat de vremea extremă în mai multe zone din țară: Răniri grave, acoperișuri smulse, străzi inundate și cod roșu la Sibiu
26 iul 2025, 21:16
România are cea mai modernă reţea de radare meteo din Europa. Nimeni nu a mai făcut ca noi / video
26 iul 2025, 18:28
Temperaturile scad. Ce urmează după valul de caniculă. Vremea pentru următoarea săptămână
26 iul 2025, 17:36
A fost emis COD ROȘU în Botoșani - UPDATE
25 iul 2025, 17:45
De ce e apa Mării Negre atât de rece în toiul verii? Elena Mateescu (ANM), explicații
25 iul 2025, 11:27
Cod roșu în București. Temperaturile vor atinge 41 de grade, urmează nopți tropicale și disconfort termic sever
25 iul 2025, 10:13
După caniculă, furtuni. Alerte meteo de fenomene severe imediate. Lista județelor pentru care a fost emis Cod Galben - 24 iulie
24 iul 2025, 16:39
Valul de caniculă se intensifică: Temperaturi de 42 de grade Celsius / Elena Mateescu (ANM) anunță când vin vijeliile
24 iul 2025, 09:45
Cod Portocaliu de furtuni pentru două județe. Se așteaptă grindină de 3-5 centimetri
22 iul 2025, 18:21
Cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM) anunță vijelii în această seară. Prognoza meteo actualizată și zonele vizate
22 iul 2025, 14:54
Cod roșu de caniculă în București și Ilfov: Temperaturi de până la 41°C. RO-ALERT
22 iul 2025, 11:39
După caniculă, se strică vremea. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni
21 iul 2025, 13:35
București și 6 județe, sub Cod roșu de caniculă. Temperaturi de 41 de grade
21 iul 2025, 10:19
Cod portocaliu de caniculă în 5 județe și Cod galben în alte 15
20 iul 2025, 12:42
Alertă meteo pentru Bucureşti, luni şi marţi, 21 și 22 iulie 2025
20 iul 2025, 12:26
Cod Roşu şi Cod Portocaliu de averse în localităţi din 6 judeţe
18 iul 2025, 08:07
Elena Mateescu (ANM), prima reacție după furtuna din București. De ce a fost atât de puternică și ce ne așteaptă în orele următoare
17 iul 2025, 20:32
Prăpăd și la Brașov, joi. Vremea rea a făcut ravagii și apa a inundat locuințele: Nu s-a mai întâmplat așa ceva / video
17 iul 2025, 18:05
O femeie a murit... în apartamentul ei. Furtună cu urmări teribile în București / update
17 iul 2025, 17:14
Se schimbă vremea în aproape toată țara. Alertă meteo generală de furtuni puternice
17 iul 2025, 10:10
Caniculă și furtuni astăzi în țară și-n București - 16 iulie. Alerte de Cod Portocaliu și Cod Roșu. Prăpăd în țară FOTO/ VIDEO
16 iul 2025, 10:22
Prognoza meteo până la mijlocul lunii august. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
15 iul 2025, 10:21
Alerte Cod Galben de caniculă și furtuni în România - Harta zonelor vizate
15 iul 2025, 08:27
Cod Galben de furtuni în România. Zonele vizate de vânt puternic, grindină, descărcări electrice
14 iul 2025, 13:48
Revine canicula, cu temperaturi de până la 38 de grade. Zonele vizate
14 iul 2025, 09:07
ANM: Caniculă în cea mai mare parte a ţării, săptămâna viitoare
13 iul 2025, 13:11
Alertă de furtuni și grindină de mari dimensiuni. Zonele afectate
12 iul 2025, 15:57
Vremea pe o săptămână. Cod Galben în Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și București
12 iul 2025, 12:19
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Putin, Zelenski și Trump, singura poză împreună / foto în articol
acum 54 de minute
Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol
acum 56 de minute
Alexandra Ştefania Uţă, medaliată cu aur la Europenele U20, în proba de 400 m garduri
acum 1 ora 18 minute
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
acum 1 ora 38 minute
Ce trebuie să faci ca să nu ajungi la bisturiu din cauza constipației. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), explicații / video
acum 2 ore 9 minute
Surpriză în Superliga. UTA e noul lider, după 2-1 cu Farul Constanţa
acum 2 ore 15 minute
Cea mai bună metodă de a-ți răcori casa fără a folosi aer condiționat în plină caniculă / video
acum 2 ore 54 minute
Boala folosită ca armă politică în PE. Una din zece românce suferă de această maladie
Cele mai citite știri
pe 8 August 2025
Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj
pe 8 August 2025
Crin Antonescu rupe tăcerea după moartea lui Iliescu: Simt nevoia să-l ajut pe Bolojan
pe 8 August 2025
Ministrul Moșteanu, acuzat că a încălcat legea în zi de doliu național. Avocat: Nu conștientizează că Ministerul Apărării nu e o multinațională. Alarmă, domnule Bolojan!
pe 8 August 2025
Cinci insule din Grecia s-au impus în topul clasamentului global. Insula care ocupă locul întâi cu un scor impresionant
pe 8 August 2025
Anunț teribil făcut de BNR pentru români. Adrian Negrescu: Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel