Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână

Capitala României se confruntă cu un val intens de caniculă care va domina atmosfera în zilele de sâmbătă, duminică și luni, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM) într-o prognoză specială dedicată municipiului București. Temperaturile vor urca până la pragul de 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va atinge valori semnificative, generând condiții nefavorabile pentru populație.

Conform datelor transmise de ANM, începând cu ora 12:00 a zilei de 9 august și până la ora 10:00 a zilei de 10 august, vremea va deveni caniculară, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, semnalând un disconfort termic ridicat. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor ajunge în jur de 36 de grade Celsius, iar nopțile vor fi caracterizate de valori termice ce nu vor coborî sub 18-21 de grade, definind astfel o noapte tropicală.

Fenomenul de caniculă se va intensifica în intervalul 10 august, ora 10:00 - 11 august, ora 10:00. Maximele termice vor atinge 37 de grade Celsius, iar disconfortul cauzat de temperatura ridicată și umiditate va rămâne la cote alarmante. Cerul va rămâne mai mult senin, iar vântul va continua să sufere variații între slab și moderat. Noaptea tropicală se va menține, cu temperaturi minime cuprinse între 19 și 21 de grade.

Pentru intervalul 11 august, între orele 10:00 și 23:00, ANM avertizează că vremea va rămâne caniculară, însă disconfortul termic va cunoaște o ușoară ameliorare. Temperatura maximă va scădea ușor, situându-se în jurul valorii de 35 de grade Celsius. Cerul va deveni variabil, iar după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare, cu posibilitatea apariției ploilor de scurtă durată și a descărcărilor electrice. Vântul va avea intensificări moderate și temporare.

Pe parcursul întregului interval menționat, Bucureștiul se va afla sub incidența unor atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, care vor fi actualizate de ANM în funcție de evoluția condițiilor atmosferice. Astfel, între 9 august, ora 12:00, și 10 august, ora 10:00, precum și între 10 august, ora 10:00, și 11 august, ora 10:00, sunt valabile atenționări pentru caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, iar în intervalul 11 august, ora 10:00 - 23:00, avertizarea vizează canicula și disconfortul termic persistent.

