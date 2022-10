Val de aer rece în România. Ninsoare abundentă la munte. Vești bune de la ANM pentru sfârșitul săptămânii

La munte, a nins abundent astăzi, Transalpina fiind acoperită de zăpadă. A nins și pe Transfăgărășan. Deși este iarnă în toată regula în zonele montane înalte, temperaturile maxime în sudul și sud-estul țării se anunță a depăși 20 de grade Celsius. Valul de aer rece, care ocupă astăzi România, se va dispersa până la finalul săptămânii, când vremea va fi predominant însorită. Dincolo de temperaturile de pe timpul zilei care vor crește, pe timpul nopții se anunță valori scăzute, chiar sub zero în anumite regiuni.

Meteorologul ANM Alina Șerban a anunțat că ”acest episod de iarnă este specific doar altitudinilor înalte în momentele acestea”. Conform meteorologului, ”advecția de aer foarte rece a determinat temperaturi ușor negative în zonele înalte montane și o scădere semnificativă și-n restul zonelor de relief, mai joase”. În intervenția de la Antena 3, Alina Șerban a spus că avem ”temperaturi mai scăzute decât ar fi fost în mod normal la această dată, ce caracterizează o vreme rece chiar în nord, în vest, în centru și, oarecum, temperaturi apropiate de un normal termic în sud și-n sud-est”. În completare, meteorologul a spus că sunt ”maxime de la 12 grade prin Maramureș, nordul Moldovei, estul Transilvaniei, la cel mult 20 - 22 de grade în Muntenia și-n Dobrogea. De altfel, acest tablou termic va fi specific și zilei de mâine (miercuri n.r.), când vom avea temperaturi asemănătoare, o vreme mai rece decât în mod normal pentru această dată, îndeosebi în nord, în vest și în centru, însă precipitațiile vor fi din ce în ce mai puține”.

Sfârșit de săptămână însorit și fără precipitații

”Dacă astăzi precipitațiile s-au semnalat în mod deosebit în regiunile intracarpatice, în zonele de deal și de munte, mâine vor fi foarte puține, iar, până spre finalul săptămânii, vremea se ameliorează cu mult, precipitațiile aproape că dispar, va fi predominant însorit, temperaturile diurne mai cresc, dar până atunci, cele nocturne vor fi foarte scăzute cam în toate zonele, iar în depresiuni se vor duce spre zero și chiar sub zero grade, determinând apariția brumei” a conchis meteorologul ANM.

ANM, vremea pe regiuni. Prognoza meteo 3 - 16 octombrie. Temperaturi negative la munte

Iată cum va fi vremea, pe regiuni, în intervalul 3 - 16 octombrie 2022:

BANAT

Vremea va fi rece în primele zile, cu medii ale maximelor între 16 și 19 grade și ale minimelor între 5 și 10 grade, dar se va încălzi treptat, astfel că în intervalul 6...11 octombrie maximele se vor situa între 20 și 23 de grade mediate regional, iar minimele între 6 și 10 grade. Ulterior, valorile termice nu vor mai avea variații semnificative, se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei, cu maxime de 18...20 de grade și minime de 8...10 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată la începutul primei săptămâni și în cea mai mare parte a celei de a doua.

CRIŞANA

În primele două zile din interval vremea va fi mai rece decât în mod caracteristic datei, cu medii ale maximelor în jurul a 16 grade, apoi se va încălzi treptat, astfel că, în perioada 5 - 9 octombrie acestea se vor situa între 18 și 23 de grade, după care, până în 16 octombrie vor ajunge la 18...19 grade. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 10 grade mediate regional, mai scăzute în 5 și 6 octombrie, spre 5...6 grade.

