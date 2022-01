”USR, la cel mai mic nivel ever”. Caramitru: ”Bă, ăștia, dați cu parul”. Drulă: Le rupi capul, ca să fie mulțumit! Ultima zvârcolire a acestui sistem

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a prezentat, în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?”, de la DCNews și DCNewsTV, de astăzi, 6 ianuarie 2022, un mesaj pe care fostul consultant al lui Dan Barna, Andrei Caramitru, l-a dat la final de an 2021. ”USR e la cel mai mic nivel ever” scria Andrei Caramitru, susținând că e la jumătatea AUR. ”Bă, ăștia din USR, dați cu parul, creați haos” continua apropiatul lui Dan Barna mesajul. Contrariat, Cătălin Drulă, invitatul emisiunii, ca reprezentant al USR, a spus ”nu mă puneți să comentez”. Totuși, a făcut-o.

Vezi aici mesajul arătat de Răzvan Dumitrescu, în direct.

”Momente când totul pare că se duce naibii”

”Cred că cuvintele pe care le spun vorbesc pentru mine și dacă vi se pare că discursul nu este anti-sistem, atunci accept această critică”, a afirmat Cătălin Drulă, în replică, încercând să dea un răspuns diplomat.

”Aveți un bun simț care se vede în tot discursul, dar există oameni de tipul ăsta care sunt, cum să zic, în zona de simpatizanți, nu? Cu USR. Adică o gândesc așa, ca și Caramitru unii din electoratul dumneavoastră”, a insistat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

”E o așteptare mare în societate în momentul de față și poate așteptare nu e cuvântul potrivit. Este multă nemulțumire, fierberea aia de care vorbeam la început. Și atunci cred că e și o dezamăgire, o trădare a președintelui, care nu are doar efectul de a-i aduce pe toți ăștia din sistem împreună la putere, cu epoleții lor cu tot și acum e liniște și pace peste țară, are și efectul că a dezamăgit niște generații. Nu poți să torpilezi în halul ăsta ce ai susținut și lucrurile în numele cărora s-a făcut politică în România, discursul prevalent, lucrurile identitare care au fost în ultimii cinci ani, iar oamenii sunt și furioși și cumva poate e și o deprimare peste societate în momentul ăsta. Cred că, dacă e să privim în perspectivă, sunt momente din astea în istorie, când totul se pare că se duce naibii. Și când sunt momentele astea, important e să rămâi acolo și să te lupți cu ei pe unde îi prinzi. Și să le rupi capul, ca să fie mulțumit și domnul de acolo. Eu cred că putem privi asta ca pe ultima zvârcolire a acestui sistem. Și când te uiți larg ce alternativă avem, noi am pus pe masă o alternativă reală și nu am păcălit niciodată oamenii. Lucrurile pe care le spun sunt cele în care cred”, a explicat Drulă, invitat în cadrul emisiunii Ce se întâmplă? la DC News și DC News TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News