Un lider UDMR îl face IGNORANT pe Cioloș

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, susţine că preşedintele USR, Dacian Cioloş este "ignorant" în legătură cu tema modificării Constituţiei, iar afirmaţiile făcute de acesta, în context, cu privire la "iliberalism" sunt "bazaconii îngrozitoare".



"Din păcate, atât domnul Cioloş, cât şi domnul Tudorache au luat-o pe arătură şi vorbesc nişte prostii îngrozitoare. Mă refer la reacţia lor faţă de modificarea Constituţiei şi schimbarea formei de guvernământ. Vorbim aici de republică parlamentară, există iniţiativă în acest sens şi au spus nişte inepţii şi au luat-o rău pe arătură. Vreau să precizez din capul locului că în Uniunea Europeană, în 17 ţări membre, există această formă de guvernământ care se numeşte republică parlamentară, unde Parlamentul este instituţia fundamentală a democraţiei şi a formei de guvernământ. Aş aminti printre aceste ţări - domnul Cioloş poate verifica pe Google - Austria, Germania, Italia, Grecia, Polonia, Slovacia, Ungaria", a declarat Csoma Botond, miercuri, pentru Agerpres.

"O dovadă de ignoranţă"





Potrivit acestuia, o abordare ideologică în contextul unei discuţii despre republica parlamentară este "o dovadă de ignoranţă".



"Să vii cu o abordare prostească şi ideologică faţă de această formă de guvernământ, să spui că de fapt vrea să pună mâna pe putere o mână de oameni, şi vii cu chestiunea asta 'iliberală' - n-am înţeles în ce context a adus în context această chestiune ideologică, care n-are nici în clin nici în mânecă cu această formă de guvernământ care se numeşte republică parlamentară - este o dovadă de ignoranţă care vine din partea unor persoane care sunt membre în Parlamentul European şi ar trebui să cunoască ce forme de guvernământ funcţionează în Uniunea Europeană", a afirmat deputatul UDMR.

Discuții pentru modificarea Constituției





El consideră că forma cea mai potrivită de modificare a Constituţiei se poate discuta.



"În România avem acum o republică semiprezidenţială. Eu cred că, dacă facem o analiză şi nu mergem pe bazaconii de natură ideologică, atunci putem vedea că preşedintele României se bucură de o legitimitate imensă în urma votului direct. Însă acest vot direct şi această legitimitate politică imensă nu se află în echilibru cu atribuţiile pe care le are preşedintele. El are atribuţii în zona executivă numai în politica externă şi în politica de apărare şi desemnează candidatul la funcţia de prim-ministru, dar nu poate revoca prin-ministrul care nu se află într-o relaţie de subordonare faţă de preşedintele României. Deci, în acest context, cred că putem trage concluzia că preşedintele are atribuţii mult mai restrânse decât legitimitatea politică de care dispune în urma votului direct", a explicat parlamentarul UDMR.



Csoma Botond a arătat că, "în urma unei decizii interpretative ale Curţii Constituţionale", preşedintele României participă în numele ţării la summit-urile Uniunii Europene, la foarte multe dintre acestea discutându-se însă chestiuni executive care nu intră în atribuţiile preşedintelui, ci ale prim-ministrului şi ale Guvernului.



"Este o anomalie şi această chestiune. Din acest punct de vedere, trebuie să facem o analiză când vorbim de o eventuală modificare a Constituţiei şi să lăsăm deoparte chestiunile acestea politicianiste ieftine, şi care pe deasupra sunt şi bazaconii îngrozitoare, din păcate. Domnii Cioloş şi Tudorache sunt ignoranţi în relaţia cu acest subiect", a susţinut liderul deputaţilor UDMR.

România, pe o pantă iliberală? Ce face USR





USR se va asigura că România nu alunecă pe o pantă iliberală printr-o eventuală modificare a Constituţiei, iar puterea în stat nu este acaparată de o "mână de oameni", a declarat, marţi, preşedintele partidului, Dacian Cioloş.



"USR se va asigura că România rămâne pe un drum european şi că nu intrăm într-o fază în care să discutăm modificări în Constituţie care să ducă România într-o zonă de iliberalism. Vedem zilele acestea cât de uşor se fac şi se desfac înţelegeri în Parlamentul României, care nu sunt totdeauna în interesul cetăţenilor, şi USR se va asigura că România nu aluneca pe o pantă iliberală, cum s-au întâmplat lucrurile şi în Ungaria şi în Polonia, şi că România rămâne înscrisă clar pe drumul proeuropean al statului de drept, al unui raport echilibrat de forţe între puterile în stat şi puterea în stat nu e acaparată de o mână de oameni care să facă ce vrea cu această putere în interesul lor şi împotriva interesului cetăţenilor", a afirmat Cioloş, într-o conferinţă de presă, la Palatul Parlamentului.



Şi europarlamentarul Dragoş Tudorache a susţinut, într-o postare pe Facebook, că PNL şi PSD "au deschis drumul către iliberalism şi capturarea statului, folosindu-se de vocea lui Kelemen Hunor şi a UDMR pentru a lansa pretextul unei majorităţi pentru schimbarea Constituţiei".