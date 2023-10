Un bărbat a murit după un accident la Raliul Câmpulung, Dr. Andrei Aron, mesaj după tragedie: Nimeni nu vorbeşte despre aceşti oameni

"O zi tragică astăzi la Câmpulung...

Nu știu cum să-mi exprim condoleanțele unei familii care și-a pierdut un fiu și știu că orice aș spune eu nu poate aduce niciun ajutor mamei acestui tânăr în acest moment...dar sper să știe că sunt alături de ei în această suferință. Nu îl cunoșteam pe acest băiat și mi-aș fi dorit să nu îl cunosc în astfel de circumstante.

În mod normal nu as face aceasta postare, dar astăzi am trăit acest moment de la început până la sfârșit și simt nevoia să vă spun ce s-a întâmplat de când am fost sunat de organizator pânâ la final. Vreau să știți ce este în spatele, și mai ales CINE este în spatele , nevăzut, al unui astfel de eveniment când vine vorba de spitalul Municipal.

Când am fost sunat de organizator am plecat de acasă și am început sa dau telefoane, toți mi-au răspuns, am anunțat ce urmează să vină la spital. Când am ajuns la spital (fac 3 minute de acasă pana acolo) deja începeau să vină doctorii. Unii de acasă, unii din spital, tot personalul de la compartimentul de primit urgente se pregătea. A venit al 2 lea medic urgentist de acasa(nu era de gardă, nu avea nicio obligație să vină), medicul de ATI (de acasă), medicul chirurg de garda deja era pe rampă,un alt medic chirurg care nu era de garda deja fusese sunat și anunțat ca e posibil sa fie nevoie de încă 2 mâini(și venea), medicul ortoped a venit de acasă,medicul radiolog a venit de acasa. Toate aceste lucruri s-au întâmplat înainte sa ajungă ambulanța pe rampa spitalului (vorbim de minute).

După sosirea ambulanței toți acești oameni (care poate mai au conflicte între ei, sau poate nu sunt prieteni între ei) au devenit o echipa unita de profesioniști. Am văzut cu ochii mei cum acești oameni devin soldați pe un front unde lupta se duce cu moartea și din păcate aceasta luptă este nedreaptă de cele mai multe ori.

Speranțele erau mici, foarte mici, toți veneau și se vedea pe fețele lor ca acest om nu are șanse. Chiar și așa au zis să facă tot ce se poate face pentru el, și au făcut. Au întrat în câteva minute cu el în sala de operație, toată lumea alerga, toată lumea aducea lucruri, unii strigau alții aruncau lucruri dintr-o parte în alta. Au muncit, s-au chinuit ore întregi să readucă pe monitoarele de funcții vitale un semn că poate totuși câștiga lupta. Primele semne de stabilitate apăruseră, părea că totuși există o șansă. Atunci toți cei care nu eram în sala de operații am început să sunam și să cautam soluții să transferam cu elicopterul pacientul la Spitalul Floreasca. Totul s-a mișcat repede, DSU a răspuns prompt, în 7 minute elicopterul putea sa fie ridicat în aer. Dar, vine partea pe care eu o consider nedreaptă și pe care o urăsc când aude de ea, trebuia primit acceptul de la Floreasca. Toți medicii au început să sune, să caute pe cineva care acceptă să se facă acest transfer. Cu greu, norocul a fost de partea medicului ortoped, s-a obținut acest transfer. În acest moment aveam toate căile posibile să trimitem acest băiat undeva unde să fie preluat de alt tip de spital care ar fi putut să ii trateze traumatismele foarte grave pe care le avea. Singura condiție era să reziste, din păcate acest lucru nu s-a întâmplat. Medicii SMURD nu au mai reușit să îl mențină stabil la momentul preluării pe elicopter fiind extrem de fragil", a scris dr. Andrei Aron pe Facebook.

CITEŞTE ŞI Un bărbat a murit după ce a fost spulberat de o mașină de curse, la Trofeul Câmpulung Muscel 2023

"Nimeni nu vorbeşte despre aceşti oameni, se caută vinovaţi şi cam atât"

"Nimeni nu vorbește despre acești oameni, după un astfel de eveniment se caută vinovați și cam atât. Am observat de-a lungul timpului ca medicii sunt primii priviți ca vinovați, dar nimeni nu vede ce se întâmplă acolo și prin ce trec acești oameni.

O să închei aceasta postare prin a nominaliza pe acești oameni, cărora nu le-am dat numele în text intentionat pentru a-i avea aici pe toți.

Medic de gardă CPU dna dr. Chiriță

Medic urgentist (venit de acasă) - dl. Dr. Balaceanu

Medic chirurg de garda dl. Dr. Iordache

Medic chirurg (venit de acasă) dl. Dr.Berevoianu

Medic terapie intensiva (venit de acasă) dna. Dr.Prunoiu

Medic Ortoped (venit de acasă) dl. Dr. Nistor

Medic radiolog dna. Dr. Ghica

Mă înclin în fața lor și a tuturor celor care au făcut tot ce s-a putut pentru acest tânăr. Personalul de la CPU, personalul de la ATI, personalul de la SAJ, SMURD, Jandarmeria și tuturor celor care au fost implicați.

Sper să nu se supere pe mine ca i-am enumerat dar acesti oameni merită toate aprecierile noastre.

In rest...viața este extrem de fragilă, bucurați-vă de ea, îmbrățișați pe toți dragi pentru ca niciodată nu se știe cum și când se poate termina.

Încă o dată condoleanțe familiei și multă putere să depășească acest moment tragic prin care trec", a concluzionat dr. Andrei Aron.

CITEŞTE ŞI Un om a murit la Raliul Câmpulung Muscel. Titi Aur: Simt frustrare. Din păcate, există acest risc...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.