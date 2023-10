Horațiu Roman, profesor de ginecologie la Clinica Tivoli-Ducos din Bordeaux din Franța, este invitatul zilei la Academia de Sănătate.

Prof.dr. Horațiu Roman este unul dintre cei mai reputați specialiști internaționali în endometrioză și alături de prof.dr. Irinel Popescu, medicul ne va vorbi despre endometrioză.

Prof. dr. Horace (Horațiu) Roman a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu", din Cluj-Napoca, România, în 1993, apoi Universitatea Paris-Est, Universite Paris 12, în 1998,

Horațiu Roman are un Master la Universitatea René Descartes, Paris și un doctorat la Universitatea Pierre și Marie Curie, Paris.

Horațiu Roman este membru al Consiliilor de Administrație al Societății Mondiale de Endometrioză (World Endometriosis Society – WES), și al Ligii Europene de Endometrioză (European Endometriosis League – EEL), al Societății Franceze de Chirurgie Pelviană (French Society of Pelvic Surgery–SCGP),

Horațiu Roman este membru al Asociației Americane de Laparoscopie Ginecologică (American Association of Gynecological Laparoscopy – AAGL) și al Societății de Endometrioză și Boli Uterine (Society of Endometriosis and Uterine Diseases – SEUD).

Horațiu Roman a primit titlul de Doctor Honoris Causa, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București.

