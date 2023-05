Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023: De multe ori l-am văzut ca pe un coșmar!

Theodor Andrei, reprezentatul României la Eurovision 2023, a vorbit în cadrul emisiunii "La Măruță" de la Pro TV despre prestația care i-a adus un val imens de critici. Piesa lui a obținut un record negativ – cea mai slabă participare a României de până acum, dar cântărețul se declară mulțumit de rezultatul obținut.

"Eu sunt mulțumit! Eu nu sunt ofticat!", a declarat acesta.

În ciuda acestui fapt, cântărețul spune că nu înțelege de ce publicul nu a apreciat prestația lui și a avut 0 puncte în semifinală: "Nu pot să-mi explic asta! Eu știu clar că românii din diaspora ne-au votat. Au fost mulți fani străini care ne-au susținut. Suportul din partea străinilor a fost copleșitor".

Theodor Andrei: Am rămas cu un gust amar

Theodor Andrei a fost criticat și pentru ținuta sa, dar tânărul spune că lui i-a plăcut cum s-a prezentat la acest concurs.

"Mie mi-au plăcut hainele", a declarat interpretul.

Totodată, tânărul i-a recunoscut lui Cătălin Măruță faptul că Eurovision 2023 a reprezentat pentru el un carusel emoțional: "Am rămas cu un gust amar. Am început să mă întreb despre mine, dacă n-am fost suficient... te pune pe gânduri. E un carusel emoțional. Visul meu pe traseul ăsta... de multe ori l-am văzut ca pe un coșmar!".

Eurovision 2023: SUEDIA a câștigat marea finală

Artista Loreen a câștigat Eurovision 2023. Suedia a reușit să acumuleze 583 de puncte. Suedia a fost urmată de Finlanda, Israel, Italia, Norvegia și Ucraina.

Pentru Loreen e a doua oară când câștigă Eurovisionul, o perfromanță cu adevărat remarcabilă. Aceasta a mai câștigat competiția și în 2012. Melodia cu care aceasta a câștigat Eurovision 2023 este Tattoo.

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) a avut loc în Marea Britanie care a organizat concursul în numele Ucrainei din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Vezi mai mult AICI.

Mihai Trăistariu, despre eșecul de la Eurovision 2023: ”Show-ul a fost zero barat. Piesa a fost fadă, fără sens”

Într-o intervenție telefonică la România TV, Mihai Trăistariu a declarat că nu vocea concurentului a fost problema, ci mai degrabă vina o poartă organizatorii deoarece nu au asigurat prestației muzicale un show de efect pentru a ”salva” piesa.

”Eu am mai punctat și la finala selecțiilor din România că băiatul este talentat și are o voce destul de bună. Îl știu de mic, l-am jurizat la tot felul de concursuri. El avea o voce bună încă de pe atunci. S-a construit frumos, este carismatic, are un look interesant și are și o iubită” spune Trăistariu. Vezi mai mult AICI.

