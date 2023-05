Mihai Trăistariu, despre eșecul de la Eurovision 2023: ”Show-ul a fost zero barat. Piesa a fost fadă, fără sens”

România nu s-a calificat în finala Eurovision 2023. Theodor Andrei, cu piesa ”D.G.T. (Off and on)”, nu a reușit să treacă de semifinala a doua a concursului muzical, desfășurată joi seară la Liverpool, în Marea Britanie.

Într-o intervenție telefonică la România TV, Mihai Trăistariu a declarat că nu vocea concurentului a fost problema, ci mai degrabă vina o poartă organizatorii deoarece nu au asigurat prestației muzicale un show de efect pentru a ”salva” piesa.

”Eu am mai punctat și la finala selecțiilor din România că băiatul este talentat și are o voce destul de bună. Îl știu de mic, l-am jurizat la tot felul de concursuri. El avea o voce bună încă de pe atunci. S-a construit frumos, este carismatic, are un look interesant și are și o iubită” spune Trăistariu.

Întrebat de ce nu ne-am calificat în finala Eurovision mai ales că România a investit bani în acest spectacol muzical, talentatul interpret Mihai Trăstariu răspuns: ”Eu citeam ieri că 115 mii de euro a costat show-ul României la Eurovision. Nu știu ce show a fost aseară, pentru că nu a fost niciun show, aia e problema. Piesa, în schimb, nu e ce trebuie. Băiatul a cântat, vocea e bună... el a cântat bine, nu ai ce să îi reproșezi dar nu e o piesă care să urce pe scena Eurovision Internațional. Iar show-ul de aseară, al României, a fost mai slab decât cel din finala românească. Adică nu a venit cu nimic în plus. Trec două luni și ce faci? Ce faci tu televiziune când ai un câștigător? Nu îi ridici piesa în niciun fel? Așa am și zis: Putem salva piesa dacă venim cu un show spectaculos. Nu numai că nu a fost spectaculos, a fost zero barat. Nu am avut niciun spectacol, piesa și așa e fadă și nu a avut niciun sens, un rock în limba română combinat cu engleză, scrisă de un copil de 18 ani”, a declarat Mihai Trăistariu.

Acest articol reprezintă o opinie.