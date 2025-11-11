Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide vineri, 14 noiembrie: concerte live și multe surprize

Deschiderea târgului va fi marcată de un spectacol de excepție. Seara începe la ora 19:00, iar pe scenă vor urca Radu Nechifor și DreamCatchers Band, care promit să aducă emoție și energie în Piața Mare.

Invitatul special al serii este Ducu Bertzi, cunoscut pentru melodiile sale care evocă simplitatea și farmecul autentic al Crăciunului românesc.

Organizatorii au transmis pe pagina oficială a evenimentului: „Crăciunul începe la Sibiu! Te așteptăm să trăiești alături de noi momentul mult așteptat al deschiderii târgului. Va fi o seară de neuitat, plină de muzică, lumină și spiritul sărbătorilor”.

Citește și: Programul târgurilor de Crăciun din Europa în 2025. Când se deschid târgurile de la Praga, Budapesta sau Viena

Târg pentru întreaga familie

Târgul de Crăciun din Sibiu va rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026. Vizitatorii vor găsi aici standuri cu produse tradiționale, dulciuri, cadouri și decorațiuni, dar și numeroase surprize pentru toate vârstele.

La ediția precedentă, evenimentul a atras peste 500.000 de persoane, consolidând poziția Sibiului drept unul dintre cele mai iubite orașe pentru sărbătorile de iarnă din România.

Citește și: Unul dintre cele mai spectaculoase târguri de Crăciun a început deja pregătirile! Care este tema din 2025

Sezonul târgurilor de Crăciun începe în toată țara

Sărbătorile se instalează treptat în orașele mari din România. Pregătirile sunt în toi pentru deschideri spectaculoase în București, Cluj-Napoca, Craiova, Brașov și alte centre urbane. Calendarul confirmat al târgurilor arată astfel:

Craiova: 14 noiembrie 2025

Cluj-Napoca: 21 noiembrie 2025

Timișoara: 23 noiembrie 2025

Bistrița: 23 noiembrie 2025

Oradea: 28 noiembrie 2025

Baia Mare: 28 noiembrie 2025

Pitești: 28 noiembrie 2025

Brașov: 30 noiembrie 2025

Iași: 30 noiembrie 2025

Sibiul deschide sezonul mai devreme decât multe orașe, invitând localnicii și turiștii să intre în atmosfera festivă încă de la mijlocul lunii noiembrie.

„Ne dorim ca fiecare vizitator să simtă bucuria și căldura Crăciunului, să guste dulciuri tradiționale și să se bucure de concertele live”, declară organizatorii târgului.