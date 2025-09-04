Data publicării:

EXCLUSIV  Lupul: Specia-umbrelă care ține muntele viu | Dr. Cristian-Remus Papp WWF România - VIDEO

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Captură video emisiune DC Anima
Foto: Captură video emisiune DC Anima

Urmăriți o nouă ediție a emisiunii DC Anima.

În noua ediție a emisiunii DC Anima, invitat este dr. Cristian Remus Papp, coordonator al Departamentului Specii și Arii protejate WWF-România. Tema emisiunii este „Lupul: specia-umbrelă care ține muntele viu”.

De-a lungul timpului, lupul a fost persecutat și considerat o amenințare, însă în realitate are un rol esențial în păstrarea echilibrului natural. În dialogul purtat, aflăm de ce lupul este „sanitarul” pădurii, cum contribuie la menținerea biodiversității, ce soluții există pentru reducerea conflictelor dintre oameni și prădători și cum arată viitorul acestei specii emblematice în România și în Europa.

DC Anima poate fi urmărită vineri, 5 septembrie, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00. 

