Situație critică în Covasna: Codul Roșu, valabil până joi după-amiază. Precizările ministrului Fechet

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, care a venit miercuri în județul Covasna pentru a verifica mobilizarea echipelor și coordonarea intervențiilor în zonele aflate în pericol de inundații, a declarat că în localitatea Băcel situația este critică, următoarele 24 de ore fiind decisive.

Potrivit acestuia, județul Covasna se află sub Cod Roșu de ploaie până joi la prânz, solul este complet saturat cu apă și oamenii din echipele de intervenție, care încearcă să stopeze înaintarea apelor cu saci de nisip, sunt foarte obosiți.

„Una peste alta, ne dorim foarte mult și sperăm să trecem această noapte cu bine, pentru că, deși condițiile meteorologice și prognozele sunt ușor favorabile față de cele de ieri, în continuare situația este una critică, pentru că solul este suprasaturat cu apă, pentru că oamenii sunt epuizați, pentru că localnicii sunt speriați și ceea ce sper să se întâmple este că mâine dimineață vom putea spune că am depășit noaptea cu bine, moment din care, spun eu, putem să considerăm că, cel puțin pentru această zonă, pericolul este unul depășit”, a afirmat ministrul Mediului.

Mobilizare de forțe

El a remarcat mobilizarea exemplară a autorităților implicate în gestionarea situației, precum și sprijinul acordat de forțele de intervenție venite din alte județe.

„Am constatat, vorbind cu oamenii mai ales, că a existat o mobilizare exemplară până la acest moment, că nu am avut pagube deosebite înregistrate. Am constatat că atât colegii pompieri, colegii de la Departamentul pentru Situații de Urgență, cu Poliția, cu Primăria, cu Prefectura, cu cei de la Administrația Bazinală de Apă Olt și așa mai departe, își fac treaba și ziua și noaptea așa cum trebuie. Am fost și la baraj la Săcele (județul Brașov - n.r.) și am văzut cu ochii mei modul în care se efectuează manevrele pentru a ne asigura că, odată fiind ridicate stavilele, putem să mai câștigăm un volum de câteva milioane de metri cub de apă, care se poate traduce în câteva ore în plus în care gestionăm situația bine aici”, a spus Mircea Fechet.

În ceea ce privește sistemul de protecție împotriva inundațiilor, ministrul Mediului a recunoscut lipsa investițiilor majore din ultimii ani și a promis că lucrările necesare vor fi finanțate.

„Voi discuta cu colegii mei de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna, la fel cum am discutat mai devreme și cu cei de la Brașov și ceea ce vă pot spune este că ne vom asigura că toate nevoile, toate investițiile, fie că sunt pentru lucrări simple, cum ar fi aceste diguri de apărare, sau pentru lucrări complexe, sunt finanțate și sunt asigurate din punctul de vedere al resurselor pe care le alocăm”, a precizat Mircea Fechet, potrivit Agerpres.

Citește și: Orașul din România unde nu-ți mai poți usca rufele pe sârmă, la vedere. Amenzi de până la 1.500 lei

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News