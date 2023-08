România aplică modelul Estoniei, cel mai informatizat stat din UE, cu o experiență de 23 de ani. I s-a triplat PIB-ul. Dezvăluiri de culise ale ministrului Bogdan Ivan

Cum se poate simplifica achiziționarea din segmentul IT și de ce Estonia este un exemplu de urmat în privința digitalizării, două din temele discutate de Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării, într-un interviu acordat DC News.

”În numele așa-zisei corectitudini împinse la extrem, în care fiecare să își facă licitația pentru sistemul IT (...), nu merge, împreună cu primul ministru, să luați un model din Uniunea Europeană, Franța, Germania, Italia, Spania, Estonia, ceva care să funcționeze din acest punct de vedere, și să îl replicăm în România?”, l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, în cadrul interviului DCNews.

”Președintele Marcel Ciolacu, în prima săptămână de mandat, când m-am dus cu acea idee de a simplifica achizițiile în segmentul IT mi-a spus Ok, în regulă, aștept documentul. Că are toată deschiderea.

Împreună cu domnia sa pregătim un acord de cooperare între Guvernul nostru și Guvernul Estoniei, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării cu cel din Estonia.

Săptămâna trecută, am avut o întâlnire unu-la-unu cu ministrul omolog din Estonia pentru a avea parte de know-how-ul, modul în care ei timp de 23 de ani... ei au început acest proces în anul 2000. Au creat sistemele, au optimizat și le-au dus la următorul nivel”, a declarat ministrul Bogdan Ivan.

De altfel, Bogdan Chirieac a ținut să precizeze că Estonia este cel mai informatizat stat. ”Mica Estonie, dacă vă vine să credeți, este cel mai informatizat stat din Uniunea Europeană și lucrul acesta le-a triplat PIB-ul. Adică au avut niște beneficii uriașe. Permisul de conducere ți-l iei pe Internet în Estonia”, a spus Bogdan Chirieac.

Bogdan Ivan: ”Vom livra în toamna asta să avem acea identitate electronică”

”În toamna aceasta, pentru că oamenii așteaptă, s-a creat o foarte mare așteptare în societate referitor la digitalizare.

Oamenii așteaptă ca asta să se întâmple mâine. Tot acest proces amplu va dura 2 sau 3 ani, minimum, toată tranziția aceasta, dar ce îmi doresc foarte mult și vom livra în toamna asta să avem acea identitate electronică a fiecărui om, care poate să fie făcută foarte simplu pe telefon, într-o aplicație, ca și cum ai face un cont de Facebook sau Revolut, cu credențialele tale în fața statului român, urmând ca de acolo să poți să scoți documentele care te interesează, să poți să plătești taxele și impozitele, să poți să ai formulare pre-completate pentru reînnoirea permisului, un exemplu banal.

Cu 30 de zile înainte de termenul expirării permisului, pașaportului sau a cărții de identitate să primești o notificare în care ești informat că expiră în 30 de zile și în care să își dai acceptul că vrei să depui documentația pentru a primi un document nou.

Să fii de acord, dai ok, să fie pre-completat acel formular, dai trimitere la solicitare și ulterior doar să mergi să faci poza”, a explicat ministrul Bogdan Ivan din avantajele digitalizării.

