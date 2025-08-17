Data actualizării: | Data publicării:

Se strică vremea în țară, a fost emisă alertă meteo generală de furtuni. Unde sunt doar 18-19 grade la ora aceasta

Autor: Irina Constantin | Categorie: Vremea
foto arhivă
foto arhivă

De la caniculă, la temperaturi sub 20 de grade. ANM a emis alerte meteo extinse de furtuni, după ce fenomenele extreme au lovit în mai multe județe din țară. 

A fost emisă alertă meteo generală de Cod Galben, de către Administrația Națională de Meteorologie. A intrat în vigoare la ora 21:00 și este valabilă până luni dimineață la ora 10:00. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Transilvaniei și local centrul Moldovei: ”În cea mai mare parte a Transilvaniei și local în centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 35...40 l/mp”. 

A fost emis și Cod Portocaliu de averse importante cantitativ în județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț, zona montană a județului Bistrița-Năsăud: ”În județele Maramureș, Suceava, Botoșani și Neamț, precum și în zona montană a județului Bistrița-Năsăud vor fi averse însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”. 

Harta ANM arată că-n nordul și centrul țării temperaturile au scăzut sub 20 de grade, la ora 22:00: 

Comentarii

Cod roșu de caniculă în București și Ilfov: Temperaturi de până la 41°C. RO-ALERT
22 iul 2025, 11:39
După caniculă, se strică vremea. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni
21 iul 2025, 13:35
