Se răcește semnificativ: Doar 21 de grade, maxima zilei de marți în București/ COD ROȘU de fenomene severe imediate în această seară, în următoarele ore

Vremea se răcește semnificativ, de pe o zi pe alta!

Astăzi, a fost emis Cod Roșu, valabil până la ora 19:30, de grindină de medii și posibil mari dimensiuni (peste 4 cm), vijelie puternică cu viteze de peste 80...90 km/h, averse torențiale (25...40 l/mp), frecvente descărcări electrice, pentru județele:

Olt: Mihăești, Seaca;

Teleorman: Roșiorii de Vede, Peretu, Măldăeni, Scrioaștea, Troianul, Vedea, Călmățuiu de Sus, Rădoiești, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Sfințești, Stejaru.

De asemenea, sunt în vigoare alerte de Cod Galben (până la 23:00) și Cod Portocaliu (până la 21:00) de instabilitate atmosferică.

Cod Galben: ”În cea mai mare parte a Olteniei, în vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și în sudul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp. Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, iar în sudul Moldovei și în Bărăgan vor fi intensificări ale vântului cu rafale, în general, de 40...50 km/h”.

Cod Portocaliu: ”În județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70...90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 - 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”.

Prognoza pentru București

Gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Cerul va fi temporar noros, iar la începutul intervalului, dar mai ales spre seară și noaptea vor fi perioade cu averse (cantități de apă în jurul a 15 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după orele amiezii (rafale de 40...50 km/h). Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

Marți, temperaturile sunt scăzute în toată țara. Maximele zilei nu vor depăși, în medie, 25 de grade.

În București, va ploua, iar temperaturile zilei vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade.

