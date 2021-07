"Și începutul săptămânii și sfârșitul săptămânii vorbește foarte mult despre lupta de putere între parteneri: Tu duci gunoiul! / Nu, tu duci gunoiul! Tu plătești facturile / Ba nu, tu plătești facturile! Eu am luat copiii / Fă și tu chestia asta.

Adică raportul de forțe între voi și partener o să negociați greu. Odată că mâine Soarele face opoziția cu Pluto și pe urmă Mercur face opoziția cu Pluto și fiind în casa a șaptea o să aveți tendința să credeți că partenerul profită de voi și că nu vă ascultă, că nu vă înțelege, că trebuie să vă luptați să vă mențineți pe poziții. Asta se poate întâmpla și la locul de muncă, nu doar acasă.

Să nu uităm că Luna Plină e importantă, că voi cu Luna aveți treabă. Se merge pe axa 2 - 8 în care va rămâne Marte. Cheltuielile vă îngrijorează!", le spune Daniela Simulescu, astrologul DC NEWS, nativilor sau celor cu ascendentul în Rac.

"Vă faceți foarte mult griji legate de viitor". Avertisment pentru următoarele șase luni

"Vă faceți foarte mult griji legate de viitor. Banii, cu ce bani rămâi, cu ce bani mai ai... Gândiți-vă că următoarea jumătate de an, șase luni, până la următoarea Lună Nouă în Vărsător, se vor schimba niște situații pe plan financiar pentru voi. Că sunt mai mulți, că sunt mai puțini, că luați din altă parte, că aveți alt serviciu. E clar că încă de săptămâna aceasta ați putea să o faceți conștient și să vă gândiți: cí bani am în bancă, câte credite am, câte datorii am, de unde fac rost de bani, de unde pot să fac rost de mai mulți bani, ce pot să fac să îmbunătățesc anumite abilități, pentru că Venus intră în casa a treia.

Și totul vine și cu nevoia asta de a fi mai bun, unde pot să fac să ajung mai departe. Despre asta este vorba la voi și oarecum lupta de putere între voi și partener s-ar putea să vă arate, pe moment, niște nesiguranță, niște frică, niște neîncredere. Acolo trebuie să lucrați astfel încât să mergeți mai departe", a completat astrologul, în exclusivitate pentru DC NEWS.

