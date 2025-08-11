Săgeți otrăvite în coaliție. Virgil Guran, PNL: Sunt deranjați că lucrurile nu mai merg așa cum vor ei

Coaliția de guvernare stă pe un butoi cu pulbere, existând divergențe între partide, amplificate de funeraliile de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, unde USR nu a participat, dar și de măsurile de austeritate pe care Ilie Bolojan vrea să le implementeze.

În acest context de ape tot mai tulburi în coaliție, l-am contactat pe vicepreședintele PNL Virgil Guran, pentru a clarifica, în opinia sa și a partidului, cine a călcat strâmb la guvernare și trebuie să își reconsidere comportamentul, respectiv cine dă dovadă de indecență, așa cum se tot spune și se face apel în spațiul public.

“Consider că, în limita posibilităților politice, sunt decenți toți, dar unii mai cred că lucrurile pot să stagneze sau că pot să mai meargă așa cum au mers până acum, aici mă refer la cei de la PSD, care sunt foarte supărați în momentul de față. Ați văzut că au și afirmat că sunt la guvernare, dar nu au putere sau ceva de acest fel. Ei au fost obișnuiți întotdeauna să aibă cel mai bun rezultat în țară, cei mai mulți parlamentari, fie în opoziție sau la putere, să conducă ei. Îmi aduc aminte, când era Ludovic Orban premier, iar noi nu aveam majoritatea. Fără PSD nu se putea face nimic. Și trebuia să îi iei binecuvântarea de la PSD la orice.

Probabil că, în momentul de față, Bolojan fiind un om mai hotărât, mai dur, este chiar ceea ce trebuie, adică prim-ministrul, care vrea să reformeze. Dacă altcineva ar fi venit, nu cred că era atât de hotărât să meargă înainte, indiferent pe cine supără sau nu, că poate își sacrifică imaginea și cariera politică, dar să rezolve până la capăt problema deficitului bugetar. Așadar, probabil că sunt un pic deranjați de stilul de lucru al lui Bolojan, dar chiar dacă este un stil mai hotărât, tot se tergiversează anumite hotărâri, cu privire la reformarea statului.

Toată lumea așteaptă economie, prin reformarea statului și prin eliminarea cheltuielilor și instituțiilor inutile, care doar consumă bani și nu realizează nimic. Au fost niște realizări ale politicienilor, de-a lungul timpului, pentru a recompensa pe unul, pe altul, și s-au tot înființat posturi, fel de fel de instituții, care, probabil, nu au niciun rol sau pot să își desfășoare activitatea cu mai puțini oameni. Iar acest lucru deranjează, mă refer acum la PSD, care au dat tonul la orice până acum, iar acum sunt deranjați că lucrurile nu mai merg așa cum vor ei“, ne-a spus Virgil Guran.

