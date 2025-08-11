Data actualizării: | Data publicării:

Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a ieșit din ședința PSD, după 3 ore, cu o decizie unanimă. 

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a făcut mai multe declarații după ședința partidului de astăzi. El a afirmat că încă nu a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan, abordarea fiind ca întâi să fie luată decizia în partid. Liderul interimar al PSD a anunțat măsurile pe care le cer social-democrații, în unanimitate, pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Sorin Grindeanu a avut și mai multe săgeți către USR, exprimându-și convingerea că ”nu a venit la guvernare pentru funcții”. 

Sorin Grindeanu a declarat că PSD dorește să fie eliminate privilegiile, incluzând ”pensii speciale, reduceri de agenții atât la nivel central, cât și județean, pentru că avem foarte multe direcții regionale care nu-și mai au rostul, reducerea numărului de membri în Consiliile de Administrație, reducerea indemnizațiilor și toate lucrurile legale de eliminarea privilegiilor”. ”În momentul în care vor fi adoptate, PSD-ul revine la ședințele coaliției” a afirmat liderul interimar al PSD. 

Totodată, a cerut întâlniri cu Ministerul de Finanțe pentru a vedea execuția la zi a bugetului de stat și a discuta despre rectificarea bugetară. ”Este absolut necesar să vorbim despre continuarea investițiilor mari și mici, fie că vorbim despre autostrăzi sau spitale, fie că vorbim despre Anghel Saligny și CNI”. Sorin Grindeanu a precizat că odată ce aceste lucruri vor continua și vor fi asigurate finanțări pentru investiții, PSD se va apleca asupra pachetului de măsuri pentru fiecare ramură, dar care va trebui să mai includă și măsuri pentru relansarea economică. 

Liderul social-democrat vrea chiar mâine, dacă se poate, să fie adoptat pachetul de eliminare a privilegiilor. 

