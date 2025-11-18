€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Internațional Rusia se pregătește de un război cu Polonia, avertizează șeful Statului Major de la Varșovia
Data publicării: 11:19 18 Noi 2025

Rusia se pregătește de un război cu Polonia, avertizează șeful Statului Major de la Varșovia
Autor: Doinița Manic

razboi rusia polonia Hartă Polonia. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze spune că Rusia a început pregătirile de război cu Polonia.

Polonia se confruntă cu o serie de atacuri cibernetice și acte de diversiune, situație pe care șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wiesław Kukuła, o consideră o „stare premergătoare războiului”.

„Adversarul a început perioada de pregătire pentru război. Construiește aici un mediu menit să submineze încrederea societății în guvern și în instituțiile fundamentale, precum forțele armate și poliția, și să creeze condiții favorabile unei potențiale agresiuni pe teritoriul Poloniei”, a declarat generalul într-un interviu pentru postul public de radio din Polinia, scrie Rzeczpospolita.

El a adăugat că Polonia este capabilă să răspundă în diverse moduri la aceste amenințări.

„Cred că putem răspunde simetric sau asimetric la acest tip de amenințări în diverse moduri. Avem la dispoziție o gamă întreagă de răspunsuri. Este doar o chestiune de decizie privind aplicarea sau neaplicarea lor”, a mai spus generalul.

Șeful Pentagonului: Dacă vrem să prevenim războiul și să îl evităm trebuie să ne pregătim acum

De altfel, reamintim că acum două săptămâni, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a făcut apel, într-un discurs, la eficientizarea sistemului militar.

„Obiectivul nostru este clar: să transformăm întregul sistem de aprovizionare astfel încât să funcționeze în condiții de război. Este un moment ca în 1939 sau, sperăm, ca în 1981. Un moment al unei urgențe crescânde. Dușmanii se adună, amenințările cresc. O simțiți și voi, o simt și eu. Dacă vrem să prevenim războiul și să îl evităm – iar asta ne dorim – trebuie să ne pregătim acum”, a spus acesta.

Polonia se află într-o situație asemănătoare anilor 1939 sau 1981?

Întrebat dacă Polonia se află într-o situație asemănătoare anilor 1939 sau 1981, generalul Kukuła a răspuns: „Este o comparație foarte bună, pentru că, în realitate, totul depinde astăzi de atitudinea noastră – dacă vom reuși să descurajăm adversarul sau, dimpotrivă, îl vom încuraja să fie agresiv”.

Referindu-se la atitudinea societății și a NATO, generalul a explicat: „Depinde de faptul dacă, ca societate, ca stat sau ca state membre NATO, vom da un răspuns ferm, vom construi practic un Război Rece 2.0 – adică vom investi puternic în capacitățile de apărare și vom transmite clar că orice atac asupra statelor NATO sau asupra teritoriului nostru va atrage un răspuns hotărât și va implica un risc major pentru potențialul agresor, adică pentru Federația Rusă”.

Generalul polonez a comentat și cazul șinei de cale ferată avariate pe ruta Varșovia–Lublin, în localitatea Mika, înainte ca premierul Donald Tusk să confirme că incidentul a fost cauzat de un dispozitiv exploziv.

Dacă cineva a fost vreodată la război, știe că ceea ce trăim astăzi nu este război – este o stare premergătoare războiului sau ceva ce numim, în mod obișnuit, război hibrid. Totul indică faptul că acest incident poate avea caracteristici de diversiune”, a spus generalul.

„Repet: cel mai important astăzi este comportamentul nostru, reacția noastră”, a mai spus el.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
polonia
razboi rusia
general
nato
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Samira Negrouche, câștigătoarea premiului „Benjamin Fondane“ 2025 , acordat de ICR
Publicat acum 6 minute
Rusia se pregătește de un război cu Polonia, avertizează șeful Statului Major de la Varșovia
Publicat acum 9 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan - surse
Publicat acum 29 minute
CATANE, o coproducție România-Italia, premiera la IFFI Goa, în India
Publicat acum 48 minute
Incident periculos în Constanța: O mașină a lovit o țeavă de gaz, iar elevii unui liceu au fost evacuați
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat acum 17 ore si 38 minute
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 16 Noi 2025
Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close