Rusia se pregătește de un război cu Polonia, avertizează șeful Statului Major de la Varșovia

Polonia se confruntă cu o serie de atacuri cibernetice și acte de diversiune, situație pe care șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wiesław Kukuła, o consideră o „stare premergătoare războiului”.

„Adversarul a început perioada de pregătire pentru război. Construiește aici un mediu menit să submineze încrederea societății în guvern și în instituțiile fundamentale, precum forțele armate și poliția, și să creeze condiții favorabile unei potențiale agresiuni pe teritoriul Poloniei”, a declarat generalul într-un interviu pentru postul public de radio din Polinia, scrie Rzeczpospolita.

El a adăugat că Polonia este capabilă să răspundă în diverse moduri la aceste amenințări.

„Cred că putem răspunde simetric sau asimetric la acest tip de amenințări în diverse moduri. Avem la dispoziție o gamă întreagă de răspunsuri. Este doar o chestiune de decizie privind aplicarea sau neaplicarea lor”, a mai spus generalul.

Șeful Pentagonului: Dacă vrem să prevenim războiul și să îl evităm trebuie să ne pregătim acum

De altfel, reamintim că acum două săptămâni, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a făcut apel, într-un discurs, la eficientizarea sistemului militar.

„Obiectivul nostru este clar: să transformăm întregul sistem de aprovizionare astfel încât să funcționeze în condiții de război. Este un moment ca în 1939 sau, sperăm, ca în 1981. Un moment al unei urgențe crescânde. Dușmanii se adună, amenințările cresc. O simțiți și voi, o simt și eu. Dacă vrem să prevenim războiul și să îl evităm – iar asta ne dorim – trebuie să ne pregătim acum”, a spus acesta.

Polonia se află într-o situație asemănătoare anilor 1939 sau 1981?

Întrebat dacă Polonia se află într-o situație asemănătoare anilor 1939 sau 1981, generalul Kukuła a răspuns: „Este o comparație foarte bună, pentru că, în realitate, totul depinde astăzi de atitudinea noastră – dacă vom reuși să descurajăm adversarul sau, dimpotrivă, îl vom încuraja să fie agresiv”.

Referindu-se la atitudinea societății și a NATO, generalul a explicat: „Depinde de faptul dacă, ca societate, ca stat sau ca state membre NATO, vom da un răspuns ferm, vom construi practic un Război Rece 2.0 – adică vom investi puternic în capacitățile de apărare și vom transmite clar că orice atac asupra statelor NATO sau asupra teritoriului nostru va atrage un răspuns hotărât și va implica un risc major pentru potențialul agresor, adică pentru Federația Rusă”.

Generalul polonez a comentat și cazul șinei de cale ferată avariate pe ruta Varșovia–Lublin, în localitatea Mika, înainte ca premierul Donald Tusk să confirme că incidentul a fost cauzat de un dispozitiv exploziv.

„Dacă cineva a fost vreodată la război, știe că ceea ce trăim astăzi nu este război – este o stare premergătoare războiului sau ceva ce numim, în mod obișnuit, război hibrid. Totul indică faptul că acest incident poate avea caracteristici de diversiune”, a spus generalul.

„Repet: cel mai important astăzi este comportamentul nostru, reacția noastră”, a mai spus el.