Roxana Ciuhulescu, dezamăgită, după Survivor: CRBL este alt om faţă de cel care credeam că este

"Ştiam de la bun început că va fi greu spre imposibil"

"Când am acceptat Survivor, nu m-am gândit nici o secundă să merg acolo să câştig concursul. Ştiam de la bun început că va fi greu spre imposibil ca vreme de 6 luni să stau departe de familie. Totodată, mai ştiam că din punct de vedere fizic, va fi greu să rezist atâta vreme. Însă m-am dus cu gândul ca măcar două luni să rămân în competiţie. Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg şi da, a trebuit să părăsesc concursul mai devreme, din cauza problemelor de la picior", a spus Roxana Ciuhulescu pentru click.ro.

"CRBL m-a dezamăgit"

"Nu am acceptat niciodată bârfa sau vorbele de ocară aruncate gratuit oamenilor care nici măcar nu sunt de faţă sau nu se pot apăra. Aşa a început disputa dintre mine şi Zmărăndescu, pentru că am spus lucrurilor pe nume. Cum nici unul din echipă nu a vrut să-i atragă atenţia că nu este frumos să-ţi vorbeşti colegii pe la spate, Zmărăndescu a fost deranjat că am spus eu lucrurilor pe nume. Cei vizaţi nu erau de faţă când Zmărăndescu vorbea urât despre ei, lucru care nu ştiu dacă s-a văzut sau nu la tv. M-a deranjat bârfa. Realizam că, dacă nu i se pune punct, va fi greu să devenim cu adevărat o echipă. Probabil, asta a fost o lecţie pentru el.

Pe de altă parte, sunt conştientă că oamenii nu sunt obligaţi să te iubească sau să te accepte. O altă “surpriză” a venit din partea lui CRBL. Cu toate că l-am admirat şi că, în fiecare an, de ziua lui, îi transmiteam mesaje de felicitare, în cadrul Survivor, am descoperit că CRBL este un cu totul alt om faţă de cel care credeam că este. Reacţiile lui de dispreţ faţă de mine şi respingerile cu care m-a tratat, de-a lungul acestei perioade, m-au făcut să-mi schimb părerea faţă de el, ca om. CRBL m-a dezamăgit", a mai spus Roxana Ciuhulescu.

