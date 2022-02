Andreea Tonciu, foc și pară după eliminarea de la Survivor: CRBL a izbucnit, m-a înjurat, aproape că m-a bătut

Andreea Tonciu a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit despre ce s-a întâmplat în competiția Survivor România 2022. Ea a lansat critici dure la adresa mai multor colegi din echipa Faimoșilor.

Întrebată dacă avea ce căuta la Survivor România 2022, Andreea Tonciu a răspuns: ”Normal că aveam ce căutam la Survivor. Și cine știe, poate mă întorc la Survivor că România mă vrea și trebuie să le facem pe plac telespectatorilor. Sinceră să fiu, pe plan sportiv nu pot să zic că eram foarte pregătită. Recunosc că probele sunt destul de grele, traiul acolo este foarte greu, dar orice are adaptare. Mie îmi pare sincer rău că nu am putut să mă adaptez cu oamenii cu care am trăit acolo. Credeți-mă că sunt de foarte mult timp în showbiz, dar așa suflete rele și reci nu am văzut în viața mea. În afară de Otilia, Roxana și Zmărăndescu care nu prea se băgau”.

Andreea Tonciu, despre CRBL: Nu îl pot numi bărbat

”CRBL nu este prietenul meu, prietenie este un cuvânt foarte mare, CRBL pentru mine nu semnifică absolut nimic, nu îl pot numi bărbat, în primul rând, pentru că nu este. A dat dovadă de mahalagism ieftin, cum el l-a numit. Din câte observați, dragii mei telespectatori, eu la această emisiune am fost foarte tăcută, am fost foarte la locul meu pentru că știu că unii dintre colegii mei au vrut să mă dea afară din această emisiune și știu că le-am făcut pe plac, dar am cedat, recunosc că am cedat.” a mai spus Andreea Tonciu.

”Era singurul care zicea că nu îi este dor de nimeni, nu îi este dor de familie”

”Pentru mine, CRBL nu reprezintă absolut nimic, pentru mine CRBL este un bădăran pentru că nu știe cum să se poarte cu o femeie. Eu sunt curioasă cum se comportă cu soția lui, cu copilul lui pentru că el era singurul care zicea că nu îi este dor de nimeni, nu îi este dor de familie. El este foarte rău și din cauza asta nu se plânge. Are un suflet foarte rău și este foarte dur ca om. Am rămas și eu surprinsă pentru că de la o singură întrebare, fără vreo jignire, CRBL a izbucnit, m-a înjurat, aproape că m-a bătut. Crede-mă că mai avea puțin și mă bătea. Da, CRBL a vrut să mă agreseze și eu eram fericită dacă mă agresa. Pentru că dacă el își permitea să mă agreseze, făceam altfel lucrurile. Aveam un avocat bun care se ocupa de tot și zbura din emisiune, dar el nu își dorește asta pentru că el își dorește să stea până în finală. Dar la cât de praf este pe teren cred că o să zboare foarte repede. Nu mi se pare că CRBL este un om care să participe la Survivor”, a adăugat Tonciu.

"Nu știam cine este acest TJ Miles"

”M-a sunat prietena mea până să aflu echipa Faimoșilor și mi-a spus: Am aflat cu cine ești la Survivor. Cu cine? Cu TJ Miles. Zic, cu cine? Cu ce DJ? Că nu știam cine este acest TJ Miles. Am înțeles DJ... Nu știu cine este băiatul ăsta, nu știu ce îl recomandă să apară la televizor și știu că a greșit emisiunea, că el a venit la jungla iubirii și din prima zi, de pe avion, s-a văzut că a vrut să aibă o relație cu Xonia, după a vrut să aibă o relație cu Otilia și acum încearcă cu Laura. Deci băiatul a greșit emisiunea. Xonia era călare pe TJ, îi făcea masaj în fiecare seară”, a spus Andreea despre TJ Miles.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News