Ron DeSantis, marele câștigător din SUA. Hartmann: Vă dau o informație confidentă! În Florida s-a făcut un test despre cine va conduce Statele Unite

Invitat prin videoconferință la Realitatea Plus, la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu, H. D. Hartmann, analist de politică externă, a vorbit despre victoria lui Ron DeSantis în Florida și despre posibilitata ca acesta să ajungă în România anul viitor:

„Alegerile din SUA au fost o operațiune genială de a ucide doi dintr-odată. L-au omorât pe Biden, l-au omorât pe Trump. Elita americană a realizat că niciunul dintre ei nu mai poate duce SUA mai departe. Deep state-ul a decis că domnul Biden nu mai are resursele biologice de a continua un al doilea mandat, iar atunci i-au luat Congresul, în al doilea rând, doamna Pelosi, care are o vârstă înaintată și aproape a băgat SUA, prin provocarea din Taiwan, în conflict diplomatic grav cu China și pe partea republicană, toată această elită americană a realizat că Donald Trump nu are nimic nou, nu a venit cu nimic nou. În acel moment au găsit la republicani pe DeSantis“, a spus H. D. Hartmann.

Ron DeSantis ar putea ajunge în România

„Ron DeSantis, dacă e să vă spun o confidență, pregătește un turneu european în ianuarie - februarie 2023 și este aproape confirmat să fie prezent mai mult de cinci ore și în România. Ron DeSantis pare a fi noua Giorgia Meloni. Elita americană nu a găsit pentru democrați femeia care să-i reprezinte, pentru că acum va fi o luptă reală, nu cum a fost între Donald Trump și Hillary Clinton, ci o luptă reală între DeSantis și o candidată democrată la președinția SUA. Nu va fi actualul vicepreședinte al SUA, Kamala Harris, ci probabil că va fi altcineva.

A dovedit în mod clar în Florida că poate lua inclusiv Miami-Dade. Cine nu cunoaște, Miami-Dade este o comunitate de tipul Brașov-București ca mărime. În Miami-Dade se află evrei, catolici, creștini, musulmani, În momentul când iei Miami-Dade, ai făcut un test de tip multi-cultural, multi-religios și multi-economic al SUA. DeSantis a luat cu peste 20% în fața contracandidatului său. Miami-Dade era democrat de 70 de ani. Acolo s-a făcut un test!

Aceste alegeri nu au fost despre cine va conduce Senatul sau Camera Reprezentanților, ci au fost despre cine va conduce SUA. Joe Biden și-a închis cariera, iar Donald Trump, care dorea o revenire de tip răzbunare, a speriat statul american și a pierdut și el această șansă“, a spus, la Realitatea Plus, H. D. Hartmann.

