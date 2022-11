România construiește reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Hartmann: De la COP27 trebuie reținut un lucru foarte important

Președintele României, Klaus Iohannis, a participat miercuri, 9 noiembrie 2022, alături de Reprezentantul Special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Climă, John Kerry, la ceremonia de înmânare a celor două scrisori de intenție privind împrumuturile din partea U.S. EXIM Bank pentru Unitățile 3 și 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, care a avut loc în marja celei de-a 27-a Conferințe a Părților Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP27), de la Sharm El-Sheikh, Republica Arabă Egipt (citește AICI).

H. D. Hartmann, analist de politică externă, a explicat care va fi problema fundamentală a României în următorii ani, având în vedere că, potrivit planului, acestea vor fi funcționale abia în anul 2030:

„De la COP27 trebuie reținut că s-au obținut 3 miliarde de dolari împrumut pentru a putea să începem, în sfârșit, construcția reactoarelor 3 și 4. Proiecția este pentru 2030, să dea Dumnezeu să fie adevărat, pentru că asta ne dă un surplus de siguranță că după 2030 putem începe un proces de reindustrializare și revitalizare a economiei României. Pentru astăzi, acum, în situația în care ne aflăm, noi trebuie să uităm de industria României pentru că nu vom avea bani să plătim facturile de curent.

La casele noastre va fi curent, nu se va face greșeala lui Nicolae Ceaușescu, să ni se taie curentul, dar pentru industrii, fabrici și uzine am rețineri. Când va vedea Ford-ul că poate să obțină subvenții egale cu prețul de producție în SUA și are curentul cel mai ieftin din lume, nu știu eu dacă va mai prefera România. Noi trebuie să facem toate eforturile în următorii ani, în baza șocului energetic pe care l-am cunoscut anul acesta și îl vom cunoaște și anul viitor și probabil și în 2024, să ne reconstruim propria noastră infrastructură energetică națională, care să reprezinte bun național. Trebuie să ne apărăm și noi infrastructura la fel cum au făcut toate statele. Sper ca ceea ce construim cu banii noștri să devină infrastructură de stat care să nu mai poată fi, în veci, vândută nimănui în lume. Sper că am învățat măcar atât din această criză!“, a spus, la DC News, la emisiunea Geostrategica, analistul de politică externă H. D. Hartmann.

COP27. Europa semnează noi acorduri de achiziție pentru materii prime din Africa și Asia: litiu, uraniu și hidrogen

Pentru Uniunea Europeană, COP 27 s-a dovedit a fi o afacere bună, cel puțin în ceea ce privește cursa pentru a acapara materiile prime critice de care are mare nevoie pentru a promova tranziția ecologică și electrificarea transporturilor: Comisia UE a semnat de fapt două memorandumuri de înțelegere cu Namibia și Kazahstanul pentru exploatarea subsolurilor bogate ale acestor țări. Până acum, Bruxelles-ul a încheiat astfel de acorduri doar cu Canada și Ucraina, potrivit Europa Today (citește mai mult AICI).

