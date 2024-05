Pe 14, 15 si 17 mai, la Circul Metropolitan, de la ora 19.00, sunteți invitați să veniți să îl vedeți! George Costin l-a făcut pentru dumneavoastră. Iar artiștii pe care îi veți vedea sunt minunați. George Costin ne-a vorbit despre ei într-un interviu exclusiv DC News. Merită să îi cunoașteți. Sunteți invitați să îi descoperiți.

Un musical celebru, cu peste 11.000 de reprezentații în 36 de țări, montat acum și în România

„Drepturile de autor pe care le plătești sunt substanțiale. Fiind în Arena Circului, ne-am concentrat mai mult pe artiști decât pe decoruri. Arena nu permite un decor monumental pentru că ar bloca jumătate din vizibilitate. Este o desfășurare de forțe logistice și artistice. de mare, dar acestea sunt costurile în momentul în care vrei să ai acces la asemenea capodopere ale dramaturgiei universale americane. Este un text care a născut în lume spectacole de referință care au animat comunități și au făcut istorie. Și cred că publicul din București merită să aibă acces la un asemenea text montat în România cu artiști români, în limba română”, a zis actorul într-un interviu pentru DC News.

Un tur de forță în lumea anilor 1920, cu intrigi, pasiuni și scandaluri, dar și un amestec exploziv de muzică, dans și strălucire

„Am muncit foarte mult pentru a face acest musical. Coregrafiile au trebuit gândite pentru un public poziționat pe 360 de grade. A fost una dintre provocări și s-a muncit mult la acest lucru. A fost o premieră că am jucat în Arena Circului. În general, actorii noștri sunt obișnuiți în cutia italiană, pe scene cu 200-300 locuri. Aceste scene dictează un alt stil de interpretare, poate câteodată mai intim. Aici a trebuit să ne adaptăm în alt fel și să gândim spectacolul pentru acest spațiu”, a zis actorul.

În spectacol sunt și acrobați, patru artiști de excepție.

Cine interpretează personajele „blonda” și „bruneta”?

„Velma Kelly este interpretată de Mirela Zeța / Irina Bucescu. Ele joacă în tandem, pe același rol. Pentru Roxie Hart le avem pe Ana Crețu / Cristina Danu”, a mai zis actorul.

„În această piesă nu prea există personaje pozitive. Este o satiră despre corupție, trădare, violență, adulter, exploatare și alte lucruri dragi inimii noastre. Nu este o piesă despre oameni buni. Este o piesă despre supraviețuire, despre feminitate în foarte multe valențe. Este o piesă care îți arată de ce este capabil omul în momentul în care este pus într-o situație disperată și alegerile pe care trebuie să le facă pentru a supraviețui. Este despre alegere, despre manipulare, despre avataruri”, a mai spus George Costin.

Întrebat dacă presa s-ar putea simți deranjată de musicalul Chicago, actorul a zis:

„Marea calitate a acestui text este că spune lucruri foarte adevărate și foarte dureroase cu zâmbetul pe buze. Atunci când marile adevăruri sunt rostite cu umor, sunt mai ușor de acceptat. Depinde de simțul umorului al fiecărui jurnalist în momentul în care va veni să vadă acest text. Sunt și pasaje care prezintă o realitate pe care o știm și noi și o cunoaștem foarte bine, chiar dacă nu vorbim întotdeauna despre ea și anume că presa are un rol foarte important și este a patra putere într-un stat care se dorește a fi democratic”.

Următoarele reprezentații sunt pe 14, 15 și 17 mai 2024, de la ora 19.00, la Circul Metropolitan București.

Despre Chicago

Premiera mondială a musicalului a avut loc pe 8 aprilie 1975, la teatrul Forrest din Philadelphia. Producția originală de pe Broadway a avut premiera pe 3 iunie 1975 și a avut 936 de reprezentații, până pe 27 august 1977. Bob Fosse a regizat și coregrafiat producția originală, iar stilul său este puternic asociat cu spectacolul. A avut premiera pe West End în 1979, unde s-au jucat 600 de reprezentații. CHICAGO a fost „reînviat” pe Broadway în 1996 și un an mai târziu pe West End.



Chicago a fost distins cu peste 15 Premii Tony, iar filmul din 2002 a primit 6 premii Oscar.

Vodevil muzical de Fred Ebb și Bob Fosse

Muzica – John Kander

Versurile – Fred Ebb

Adaptare – David Thompson

Bazat pe piesa de teatru „Chicago” de Maurine Dallas Watkins

Traducerea în limba română de Andrei Huțuleac & George Costin

Chicago, anii ’20. Două femei condamnate la moarte, Velma și Roxie, se luptă pentru celebritate. Musicalul explorează lumea controversată a justiției, într-o epocă plină de jazz și poftă de viață.

O poveste veche de un secol, despre celebritate și aparențe, mai actuală ca oricând.

CITEȘTE ȘI: Sacrificiile din spatele musicalului ”Chicago”, dezvăluite de George Costin: Publicul, când vine, asta o să vadă:

https://www.dcnews.ro/sacrificiile-din-spatele-musicalului-chicago-dezvaluite-de-george-costin-publicul-cand-vine-asta-o-sa-vada_957852.html

Este mai mult decât un spectacol. Este o experiență de care merită să te bucuri! And all that jazz! Un spectacol explorat și produs de George Costin. Bilete pentru înapoi în timp, aici https://bilete.chicagomusical.ro/

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News