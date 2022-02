Titi Aur, fost pilot de raliuri şi actual instructor de conducere defensivă, a realizat un material media cu rol de conştientizare a şoferilor şi pietonilor deopotrivă - "Sânge pe şosea" prin care a dorit să aducă în prim plan diferenţele majore dintre România şi Suedia la capitolul siguranţă pe şosele. În interviul de astăzi de la DCNews, acesta a ţinut să precizeze că România rămâne în continuare pe ruşinosul prim loc la numărul de morţi pe şosele. Statisticile sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât în 2019 (când s-a realizat ultima statistică oficială despre copiii morţi în accidente), România a avut 140 de copii morţi în accidente, în vreme ce Suedia nu a înregistrat niciun copil care să-şi fi pierdut viaţa pe şosele.

"Asta înseamnă că se poate. Şi tocmai de aceea am plecat cu colegul meu, Silviu Moraru, în Suedia şi, împreună cu o echipă de acolo, am reuşit să facem un filmuleţ, fără a avea pretenţia unui documentar extraordinar, prin care am vrut să aducem informaţii utile, să arătăm că se poate. Am găsit acolo şi un român, Răzvan, poliţist care ne-a furnizat mai multe informaţii din interiorul Poliţiei din Suedia, ne-a spus cum sunt ei pregătiţi. În Suedia am văzut o implicare a autorităţilor din cele mai vechi timpuri, undeva de prin 1956 au început ei să urmărească traficul cu camere video. În 1975 au avut prima lege în acest sens prin care se facilita şi se obliga, într-un fel, sistemul să construiască nişte poligoane în care viitorii şoferi să treacă prin nişte situaţii limită de frânare, de evitare, de tamponare, de răsturnare iar la doi ani după deja a funcţionat sistemul." a declarat Titi Aur în emisiune.

Vezi şi: Siguranţa pe şosele, România vs Suedia. Titi Aur, informaţii esenţiale pentru şoferi

Toate aceste soluţii inovative implementate încă din anii 70 i-au ţinut pe suedezi în siguranţă pe şosele, realitate oglindită şi în cifre. Suedia are aproximativ 7 milioane de permise. Ţara noastră are 8,2 milioane permise, dar mare parte din români sunt plecaţi în străinătate şi atunci putem spune că suntem cu o cifră aproximativ egală de permise care circulă cu nordicii. Anul trecut, suedezii au avut 150 de morţi în accidente de circulaţie, noi am avut aproape 1800, practic de 10 ori mai mult..

În timpul interviului, Titi Aur a spus şi că în România mor zilnic, în medie, 5 oameni pe şosele, dar şi că 25 de români sunt răniţi grav în accidente de circulaţie, în timp ce alţi 80 sunt răniţi uşor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News