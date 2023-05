Robert Negoiță s-a filmat îmbrățișând un copac: Domnule Nicușor Dan, ăștia sunt copaci ilegali. Scoateți-l, că nu vă place verdele, frumosul / video

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, s-a filmat în timp ce lua în brațe un copac de pe Bulevardul I. C. Brătianu.

„Un aliniament de copaci atât de frumos și necesar în mijlocul Bucureștiului, mai ales acum, vara și e foarte cald. Ne face bine puțină umbră, răcoare și aer curat unde e multă poluare. Avem nevoie de cât mai mulți copaci. (…)

Trebuie văzut pe Google cum arăta acum 10 ani de zile, era o rușine. Și chiar dacă nu ține de Primăria Sector 3, că nu e administrat de noi, am făcut noi treaba asta aici. Am venit și am edificat acest spațiu verde cu copaci, cu lavandă, cu aceste piedici, astfel încât să descurajăm circulația pietonală, e foarte periculos. Apropo domnule primar general Nicușor Dan, ăștia sunt copaci ilegali.

Nu vreți să-i dați afară de aici? Scoateți-l, că nu vă place verdele, frumosul, vă deranjează copacii, vă deranjează cei care fac ceva. Dar n-am să vă las. Să vă ferească Dumnezeu. N-aveți ce căuta aici. Țineți-vă departe de zona asta, pentru că am reușit cu greu să prindem acești copaci. Copacii, fiind ființe vii, și, domnul primar general nu știe asta, suferă la fel ca și noi din cauza poluării la fel ca și noi oamenii”, a spus Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei.

Această ultimă acțiune a primarului din Sectorul 3 este legată de disputa pe care a avut-o acum 10 zile cu primarul general al Capitalei, atunci când Nicușor Dan a scos palmierii plantați de Robert Negoiță în Piața Unirii din București.

