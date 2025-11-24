Robert Cazancuc, la dezbaterea OSCE: Programului „Lift pentru Viață”, instrument în combaterea discrepanțelor

"Dezbaterea „Demnitatea umană pe primul loc: Protejarea vieților, respectarea drepturilor și sprijinirea familiilor și comunităților”, organizată în cadrul Adunării Parlamentare a OSCE, de la Istanbul, mi-a oferit prilejul să-mi prezint proiectul Programului Național „Lift pentru Viață”, ca instrument în combaterea discrepanțelor sociale și în creșterea incluziunii sociale, pentru ca nimeni să nu fie lăsat în urmă.

Pentru că, în cadrul comunității #OSCE, România rămâne ferm angajată să construiască o societate în care fiecare persoană poate participa pe deplin și în siguranță la viața publică, un pas important este chiar proiectul Programului Național „Lift pentru Viață”, dedicat clădirilor cu 3 și 4 etaje construite înainte de 1990, clădiri care nu au fost niciodată dotate cu elevatoare", a punctat Robert Cazanciuc.

"Peste 3,5 milioane de români locuiesc în astfel de imobile. Pentru vârstnici, persoane cu dizabilități, oameni cu mobilitate redusă sau familii care au grijă de membri vulnerabili, lipsa unui lift nu este un inconvenient minor, ci o adevărată barieră, restrângând posibilitatea de a ieși din casă, practic dreptul fundamental la libertatea de mișcare, nemaivorbind de accesul facil la servicii medicale, la educație, la viața comunitară.

Am precizat în cadrul intervenției mele că acest proiect urmărește să instaleze lifturi moderne, sigure și eficiente energetic, să ofere independență și să dezvolte incluziunea socială, să prelungească durata de viață și siguranța fondului locativ.

Cât privește finanțarea unor astfel de lucrări, aceasta poate fi acoperită din surse locale, naționale, europene sau private. De aceea, România susține crearea unei linii dedicate pentru programe de accesibilitate în următorul Cadru Financiar Multianual al UE, începând cu 2028 – un instrument din care ar putea beneficia multe state participante OSCE.

Impactul este înainte de toate uman, dar și economic, pentru că reduce izolarea, sprijină familiile, creează locuri de muncă în construcții și în faza de mentenanță a lifturilor", a ținut să precizeze senatorul Robert Cazanciuc.



