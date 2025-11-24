€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Politica Personalități politice Robert Cazancuc, la dezbaterea OSCE: Programului „Lift pentru Viață”, instrument în combaterea discrepanțelor
Data actualizării: 08:57 24 Noi 2025 | Data publicării: 08:51 24 Noi 2025

Robert Cazancuc, la dezbaterea OSCE: Programului „Lift pentru Viață”, instrument în combaterea discrepanțelor
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc3
 

Aflat la Istanbul la dezbaterea OSCE, senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a susținut că România rămâne ferm angajată să construiască o societate în care fiecare persoană poate participa pe deplin și în siguranță la viața publică.

"Dezbaterea „Demnitatea umană pe primul loc: Protejarea vieților, respectarea drepturilor și sprijinirea familiilor și comunităților”, organizată în cadrul Adunării Parlamentare a OSCE, de la Istanbul, mi-a oferit prilejul să-mi prezint proiectul Programului Național „Lift pentru Viață”, ca instrument în combaterea discrepanțelor sociale și în creșterea incluziunii sociale, pentru ca nimeni să nu fie lăsat în urmă.

Pentru că, în cadrul comunității #OSCE, România rămâne ferm angajată să construiască o societate în care fiecare persoană poate participa pe deplin și în siguranță la viața publică, un pas important este chiar proiectul Programului Național „Lift pentru Viață”, dedicat clădirilor cu 3 și 4 etaje construite înainte de 1990, clădiri care nu au fost niciodată dotate cu elevatoare", a punctat Robert Cazanciuc.

"Peste 3,5 milioane de români locuiesc în astfel de imobile. Pentru vârstnici, persoane cu dizabilități, oameni cu mobilitate redusă sau familii care au grijă de membri vulnerabili, lipsa unui lift nu este un inconvenient minor, ci o adevărată barieră, restrângând posibilitatea de a ieși din casă, practic dreptul fundamental la libertatea de mișcare, nemaivorbind de accesul facil la servicii medicale, la educație, la viața comunitară.
Am precizat în cadrul intervenției mele că acest proiect urmărește să instaleze lifturi moderne, sigure și eficiente energetic, să ofere independență și să dezvolte incluziunea socială, să prelungească durata de viață și siguranța fondului locativ.

Cât privește finanțarea unor astfel de lucrări, aceasta poate fi acoperită din surse locale, naționale, europene sau private. De aceea, România susține crearea unei linii dedicate pentru programe de accesibilitate în următorul Cadru Financiar Multianual al UE, începând cu 2028 – un instrument din care ar putea beneficia multe state participante OSCE.
Impactul este înainte de toate uman, dar și economic, pentru că reduce izolarea, sprijină familiile, creează locuri de muncă în construcții și în faza de mentenanță a lifturilor", a ținut să precizeze senatorul Robert Cazanciuc.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Ce factori din stilul de viață modelează calitatea pielii
Publicat acum 25 minute
Inter Milano învinsă de AC Milan, în derby-ul din Serie A. Rezultate și clasament
Publicat acum 25 minute
Prețul energiei explodează: România, pe primul loc în Europa
Publicat acum 26 minute
Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, internat de urgență la ATI
Publicat acum 51 minute
Totul despre miliardele SAFE: Cel mai mare pariu de securitate al României din ultimele decenii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat acum 17 ore si 8 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
Adrian Năstase, suspus unei intervenții chirurgicale complicate. Prima reacție a fostului premier
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close