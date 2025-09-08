Robert Cazanciuc, la comemorarea „Crăișorul Munților”

Am fost deosebit de emoționat să primesc astăzi onorul, la Țebea, unde am comemorat, alături de colegul meu, Titus Corlățean, în prezența unor personalități locale și a mii de oameni, o figură marcantă a istoriei naționale, cel ce a fost supranumit în popor „Crăișorul Munților”, a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

Pe culmile Apusenilor, numele lui Avram Iancu răsună ca o chemare de clopot. „Crăișorul Munților” nu a fost doar un om, ci o flacără vie, aprinsă din dorul de dreptate și iubirea neostoită pentru neamul său.

În această zi, în urmă cu mai bine de un veac și jumătate, s-a stins din viață un om, dar s-a născut o legendă. Avram Iancu a trăit pentru libertate, pentru dreptate, pentru demnitatea românilor din Transilvania. Să ne amintim mereu, în această zi, că Avram Iancu nu este doar un nume din manuale, ci un simbol al curajului și al dragostei de neam. Și să ducem mai departe idealurile pentru care el a luptat, pentru ca jertfa lui să nu fi fost în zadar.

Felicitări domnului Laurențiu Nistor, Președintele Consiliului Judetean Hunedoara, si intregii sale echipe, pentru încăpățânarea de a organiza ireprosabil această manifestare națională, a precizat Robert Cazanciuc.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News