Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade

În următoarele zile, vremea se va încălzi constant, ajungând la temperaturi caniculare, cu perspective de creștere în continuare, arată prognoza Administrației Naționale de Meteorologie.
Vineri, 8 august, în țară ”vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă, iar îndeosebi în vestul și sudul țării va fi călduroasă. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și în zona de munte și mai mult senin în rest. În Carpații Meridionali vor fi înnorări temporare mai ales după-amiaza, când izolat vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în estul Dobrogei, unde vor fi viteze de 35...45 km/h. Temperaturile maxime vor fi de la 26 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până spre 35 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 și 22, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali unde se vor situa în jurul a 8 grade. Dimineața și noaptea, izolat în depresiuni va fi ceață”.
În București, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil pe timpul zilei și senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade.
Sâmbătă, 9 august, ”vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară după-amiaza în zonele de câmpie din vest și sud, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar local indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil în nord-estul țării și la munte și mai mult senin în restul zonelor. În nordul Carpaților Orientali după-amiaza vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 29 și 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10...12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22...23 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. În a doua parte a nopții, în special în depresiuni, izolat se va forma ceață.
În București, vremea va deveni caniculară, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeala (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin și vântul slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18...21 de grade.
Duminică, 10 august, ”canicula se va intensifica în vestul și în sudul țării și se va extinde și spre nord-vest și centru, astfel că disconfortul termic va fi accentuat, cu indice temperatură-umezeală (ITU) peste pragul critic de 80 de unități, însă vreme călduroasă va fi și în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 și 38 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni. Cerul va fi variabil la senin, cu înnorări trecătoare seara și noaptea în regiunile nord-estice unde pe arii restrânse, vor fi averse slabe, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului în regiunile vestice și estice. Dimineața și noaptea, în depresiunile intramontane, izolat vor fi condiții de ceață.
În București, canicula și disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul a 37 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică va fi de 19...21 de grade.
Luni, 11 august, în țară, ”canicula va persista în sud-vestul și sudul teritoriului, astfel că disconfortul termic va fi accentuat, cu indice temperatură-umezeală (ITU) peste pragul critic de 80 de unități, iar în rest valorile termice vor fi mai scăzute față de ziua precedentă și se vor apropia de normalul climatologic al datei. Temperaturile maxime vor fi de la 24...25 de grade în nordul Moldovei, până spre valori în jurul a 39 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 22 de grade, mai scăzute în depresiuni. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul zilei în nord-est, iar după-amiaza în zonele de munte și în zona subcarpatică din sud, unde izolat se vor semnala ploi de scurtă durată însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, ziua în vest, est și sud-est, iar noaptea mai ales în sud”.
În București, canicula va persista, astfel că disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara, însă probabilitatea pentru ploi va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări începând cu orele după- amiezii. Temperatura maximă va fi de 35...37 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 18 grade.
Din 12 până-n 15 august valorile termice vor marca o scădere în prima zi a intervalului și în regiunile sudice, însă în restul teritoriului tendința va fi de încălzire. Va fi caniculă, în prima zi, în special în vest, apoi și în sud-vest și sud. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.
În București, în prima zi valorile termice vor marca o scădere față de intervalul precedent, apoi se va încălzi, astfel că în ultima zi vremea va deveni din nou caniculară cu disconfort termic în creștere. Probabilitatea pentru ploi va fi foarte redusă.
de Val Vâlcu
