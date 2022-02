Reghecampf, despre reînnoirea jurămintelor cu Anamaria Prodan, din vară: Nu ai cum să faci o asemenea ţigănie!

"Eu i-am spus că nu vreau. Eu m-am întors la 8 şi jumătate în ţară şi nu ştiam ce face ea. Când am intrat în biserică, erau 200 de persoane şi 3 camere de luat vederi. Eu când am venit acasă, totul era pregătit. I-am spus că nu e ok, nu ai cum să faci o asemenea ţigănie fără să mă întrebi pe mine. Ea a făcut lucrul ăsta premeditat, ca să mă aibă pe mine la mână. Noi stăm numai să ne certăm, vine salvarea, poliţia, pompierii. Ce ai făcut aici? Hai să încheiem. Am luat-o de o parte, i-am zis că nu simt să facem asta. În fine, m-am dus şi recunosc că am greşit. I-am spus că nu avem cum să mergem mai departe", a declarat Laurenţiu Reghecampf, în podcastul "La Măruță", potrivit cancan.ro.

”15 ani de iubire fără margini, 15 ani de respect, 15 ani de fericire și împlinire mi-ai adus tu, soțul meu de vis! Te iubesc fără limită! Cuvintele nu pot exprima dragostea ce ți-o port. Iubirea necondiționată pe care o simt față de tine nu are limită! Nu există ceva mai frumos decât tine. Ești iubirea vieții mele! Nici viața nu este peste tine. Ești mai frumos decât un răsărit de soare, ești mai frumos decât un vis frumos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a adus în viață!”, a fost mesajul Anamariei Prodan, atunci, pentru Laurențiu Reghecampf.

"E plină de ură, de răutate, de mojicie. O iubesc pe Corina"

"Ce treabă are ea cu Corina? Ea știe foarte bine că nu are nicio implicare Corina, pentru că eu m-am despărțit de ea. Sunt foarte fericit, o iubesc pe Corina, o să avem un băiat împreună. Adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă și aș fi vrut ca și Anamaria să aibă parte de același lucru. Aș fi, probabil, cel mai fericit om din lume dacă și ea ar avea o relație, probabil atunci se va potoli. Băi, dar noroc am avut de femei. Dacă îmi aduc aminte și de Mariana… (n.r. – Mariana Pfeiffer, prima soție)”, a încheiat Laurențiu Reghecampf.

