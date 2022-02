Anamaria Prodan, proces penal pentru Reghecampf, după declarațiile despre episodul cu Dan Alexa: Muncește o viață ca să-mi achite daune!

"În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu? Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe (n.r. fiul lor de 13 ani), în rest nimic. M-a deranjat foarte tare scandalul cu Alexa. Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci. Da, am suferit din dragoste. Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva”, a declarat Laurențiu Reghecampf în podcastul "Acasă la Măruță".

"Reghecampf și-a jignit soția și își permite să insinueze lucruri de adulter pentru care Anamaria Prodan a luat legătura cu avocații săi și va deschide proces penal! Reghecampf a aruncat vorbe și a făcut comentarii nepermise la adresa Anemariei fără nici un fel de suport probațional. Laurențiu Reghecampf nu face decât să ascundă gunoiul sub preș și să-și mascheze propriile escapade romantice, acuzând-o de infidelitate!", ar fi declarat surse din preajma Anamariei Prodan pentru click.ro.

"Muncește o viață ca să-mi achite daune!"

"Nu cred că își permite Reghe, limbă de aur, să insinueze ceva, că muncește o viață ca să-mi achite daune! Și nu mai are după ce bea apă, înțeleg. Trebuie să stea cumințel și să posteze tortulețe mici-mici, cât el de mici, să vorbească doar ce trebuie pe la tv, căci altfel apare vânăt pe la antrenamente de la corecțiile amantei! Căci așa aud prin oraș, că-și ia la ficat, la greu, dacă vorbește ce vrea el. Când ai pe tine roiul de muște, care știți la ce trag, încerci disperat să le dai de pe tine. Dar și dacă dispar pentru o secundă, rămâne mirosul, căci muștele trag la ..… omul mincinos!

Încercările disperate ale unui omuleț fără coloană vertebrală (un mic modellino), care cerșește mila tuturor și se umilește și în fața amantei care-l batjocorește și în fața țării. E o rușine națională! Noi ne distrăm teribil. Sărăcuțul, vă dați seama cum se impune el în fața jucătorilor și a oamenilor în general?! Umblă cu scăunelul și fluierul după el să se simtă la înălțime și să facă liniște când vrea să vorbească?”, a spus Anamaria Prodan pentru click.ro.

