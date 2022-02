"Se duce direct la pușcărie". Anamaria Prodan, după declaraţiile lui Reghe despre Alexa: A fost convenabilă situaţia!

"Eu nici nu citesc ce spune omul. Mi se pare jenant că are tupeul să iasă să vorbească. Omul este împins de fetița asta (n.r. Corina Caciuc) să facă foarte multe lucruri, că îl are la mână cu foarte multe lucruri. Este băgat în r***t pâna la gat. Când se va sparge buba la el, se duce direct la pușcărie. Ne este rușine cumplită cu omul ăsta. Omul ăsta trăiește cu o fetiță, cunoscută în tot orașul, care are cu 3-4 ani mai mult decât fii-mea. Omul ăsta, la aproape 50 de ani, nu vine sa îşi vadă copilul. Astăzi, m-am rugat de el să vină să iși vadă copilul și a zis ca nu are ce să caute. Îl avem înregistrat", a spus Anamaria Prodan, în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.

"A fost convenabilă situaţia"

"Alexa a fost băgat în acest scandal pentru că era cel mai bun. Eu eram cea mai bună. A fost convenabilă situaţia. În toţi anii ăştia, a putut cineva să mă dărâme? Ei pe mine m-au dărâmat acum prin această verigă slabă a familiei mele, prin acest Reghecampf", a spus vedeta.

"Omul ăsta a trăit dirijat doar de mine"

"Am mai dat și în alți bărbați și mi-am cerut scuze pentru că așa sunt eu, vulcanică. Voi credeți că pe mine mă dărâmă ceva? Reghe știa să facă toate nenorocirile de pe pământ pentru că nu avea altă educație și asta a făcut, iar eu știam doar să-l scot din toate nenorocirile. Când toți veneau la mine și îmi spuneau "vezi că are probleme mari, du-l la psiholog!", eu îi spuneam "lăsați-l în pace!”

Ca bărbat pe pământul ăsta să n-ai pic de mândrie și să te râdă toate femeile din oraș... E jenant! Să-ți vezi tu iubita în situații - și eu nu vorbesc numai de iubita asta, de amantă - eu îți vorbesc despre toate pe care le-a avut. Toate erau același tip. (...) Omul ăsta a trăit dirijat doar de mine. De ce? Pentru că nu putea. De fiecare dată când apărea o astfel de femeie, omul era căzut în cap, nu te mai înțelegeai cu el”, a mai spus Anamaria Prodan.

