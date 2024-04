Mai multe instituții de credit și-au exprimat intenția de a participa în cadrul Schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi a componentelor acesteia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS şi CONSTRUCT PLUS.

18 instituții de credit și-au exprimat intenția de a participa în cadrul Schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi a componentelor acesteia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS şi CONSTRUCT PLUS.

Plafonul total de garantare în valoare de peste 7.9 mld lei, aprobat pentru emiterea de garanții în anul 2024 în cadrul Programului a fost suprasubscris de finanțatori în procent de 330,14%, stabilit pe baza volumului finanțărilor pe care estimează că le vor acorda în anul 2024.

FNGCIMM a transmis în data de 19.04.2024 unui număr de 20 instituții de credit, invitații de înscriere în cadrul Schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi a componentelor acesteia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS şi CONSTRUCT PLUS, respectiv solicitarea de transmitere a cererilor de alocare a plafoanelor de garantare, bazate pe estimarea volumului de garanții pe care le vor acorda în cadrul programului.

Precizăm că la data de 02.05.2024, va expira termenul limită de înscriere a instituțiilor de credit în cadrul Schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi a componentelor acesteia.

Potrivit Ordinului comun nr. 621/129/1028/20637/1227/2024, din plafonul total în sumă de 11.100.000.000 lei, aprobat în vederea emiterii de garanții în anul 2024 n cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS, pentru componentele gestionate de către FNGCIMM, plafoanele de garantare totalizează suma de 7.992.370.000 lei, în următoarea structură: IMM ROMÂNIA PLUS: 5.892.370.000 lei; AGRO PLUS: 100.000.000 lei; IMM PROD PLUS: 1.000.000.000 lei și CONSTRUCT PLUS:1.000.000.000 lei, din care 900.000.000 lei pentru subcomponenta IMM CONSTRUCT PLUS, iar 100.000.000 lei pentru subcomponenta UAT CONSTRUCT PLUS.

Până la această dată, un număr de 18 de instituții de credit eligibile în cadrul Programului, au transmis către FNGCIMM solicitări de alocare a plafoanelor de garantare pentru anul 2024.

Valoarea cumulată a solicitărilor de alocare a plafoanelor de garantare transmise de cele 18 instituții de credit, este de 26.386.093.000 lei, corespunzător unui grad general de subscriere a plafonului de aproximativ 330,14%.

”Suntem extrem de încântați de interesul manifestat de instituțiilor financiare, care se alătura pentru al patrulea an consecutiv programului guvernamental. Infuzia de capital atras în economie prin derularea acestor scheme de ajutor de stat, începând cu IMM INVEST, IMM INVEST ROMÂNIA, continuat cu IMM INVEST PLUS, a reprezentat un record european, susținând acordarea unui număr de 84.547 de garanții, în valoare de 54,3 mld lei, ce au atras finanțări de peste 63,8 mld. lei. Prin continuarea cu IMM PLUS, începând cu data de 29.04 și până la data de 30.06.2024, când vom închide acest program, cel puțin alți 15.000 de beneficiari vor primi finanțare garantată pentru a-și asigura capitalul de lucru necesar continuării activității, vor putea să-și dezvolte afacerile și realiza obiectivele de investiții.

Doresc să adresez mulțumirile mele Ministerului Finanțelor, antreprenorilor români și sistemului bancar, deopotrivă, pentru încrederea acordată fondului de garantare, care a devenit, datorită partenerilor săi și a echipei FNGCIMM, garantul și liantul celui mai mare parteneriat public - privat de susținere a economiei românești”, a declarat Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM.

Subscrierile aferente fiecărei componente a Programului IMM PLUS se prezintă astfel: pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, gradul de subscriere este de 317.37%, pentru componenta AGRO PLUS gradul de subscriere a depășit plafonul alocat în procent de 743.37%,, componenta IMM PROD PLUS are subscriere din partea finanțatorilor de 362.06%, iar subcomponentele CONSTRUCT PLUS IMM și CONSTRUCT PLUS, înregistrează solicitări de plafon de peste 358.45%, respectiv UAT- 95.50%.

Prin schema de ajutor de stat IMM PLUS, se asigură accesul IMM-urilor, inclusiv a start-up-urilor și a întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piață, la finanțări cu garanții de stat și costuri subvenționate din bugetul Ministerului Finanțelor, respectiv:

- Rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă, diferențiată pentru creditele de investiții, marja este de maximum 1,5% pe an, pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru marja este de maximum 1,9% pe an.

- Nivelul comisionului de administrare este de 0,20% și se calculează pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției;

- Comisioanele de risc pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, se ridică la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 - 6 de garantare.

Pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și a UAT-urilor se percep comisioane de risc la nivelul celor aferente întreprinderilor mari, respectiv: la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat.

Costurile cu dobânda sunt subvenționate pentru o perioadă de 12 luni pentru toate componentele schemei (cu excepția componentei AGRO PLUS, in cazul căreia nu se subvenționează dobânda), iar grantul acordat beneficiarilor include și comisioanele de risc și administrare, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției.

* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - FNGCIMM SA-IFN- este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM deține o pozitie importanta în conducerea Asociației Europene a Institutiilor de Garantare - AECM prin alegerea directorului general, Dumitru Nancu ca vicepreședinte al asociației.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru.

Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.





