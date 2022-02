Cum o cheamă, de fapt, pe Anamaria Prodan. Laurențiu Reghecampf: Eu așa am luat-o

"La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi, a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Sunt banii lui mama… Pe bune? Păi ce, era Ionela Prodan șeicul de la Al Wahda sau de la Al Hilal? Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat, tot. Și am și facturile. Cred că am 2.000 de mailuri de la Anamaria. Am auzit-o de foarte multe ori: eu o să-i pun numele lui Bebe, Prodan. Păi, pe tine nici nu te cheamă Prodan, în primul rând. O cheamă Anamaria Dumitrescu, eu am luat-o Anamaria Dumitrescu. Ea a fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu”, a spus Laurențiu Reghecampf, în cadrul podcastului "Acasă la Măruță"

Episodul Anamaria Prodan - Dan Alexa

"M-a deranjat foarte tare scandalul cu Alexa. Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci. Da, am suferit din dragoste. Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva”, a mai declarat Reghecampf.

"A fost convenabilă situaţia"

"Alexa a fost băgat în acest scandal pentru că era cel mai bun. Eu eram cea mai bună. A fost convenabilă situaţia. În toţi anii ăştia, a putut cineva să mă dărâme? Ei pe mine m-au dărâmat acum prin această verigă slabă a familiei mele, prin acest Reghecampf", a spus Anamaria Prodan, în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.

"Omul ăsta a trăit dirijat doar de mine"

"Am mai dat și în alți bărbați și mi-am cerut scuze pentru că așa sunt eu, vulcanică. Voi credeți că pe mine mă dărâmă ceva? Reghe știa să facă toate nenorocirile de pe pământ pentru că nu avea altă educație și asta a făcut, iar eu știam doar să-l scot din toate nenorocirile. Când toți veneau la mine și îmi spuneau "vezi că are probleme mari, du-l la psiholog!", eu îi spuneam "lăsați-l în pace!”

Ca bărbat pe pământul ăsta să n-ai pic de mândrie și să te râdă toate femeile din oraș... E jenant! Să-ți vezi tu iubita în situații - și eu nu vorbesc numai de iubita asta, de amantă - eu îți vorbesc despre toate pe care le-a avut. Toate erau același tip. (...) Omul ăsta a trăit dirijat doar de mine. De ce? Pentru că nu putea. De fiecare dată când apărea o astfel de femeie, omul era căzut în cap, nu te mai înțelegeai cu el”, a mai spus Anamaria Prodan.

