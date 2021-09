Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu a vorbit pentru DC News despre referendumul care va avea loc în Buzău şi Ţinteşti, pe 26 septembrie, pentru unirea celor două localităţi.

În contextul în care data de 26 septembrie se apropie cu pași repezi, l-am contactat pe deputatul Emanuel Ungureanu pentru a ne dezvălui care este, din punctul său de vedere, cel mai puternic argument ce ar trebui să scoată oamenii din Buzău și Țintești la vot.

'Faptul că Buzăul poate deveni o zonă atractivă pentru investitori și un oraș mai mare. E important să conteze. Fiind aproape de București, din păcate, majoritatea buzoienilor apelează la servicii din Capitală, inclusiv în zona de Sănătate.', ne-a spus deputatul USR PLUS.

Menționând că este subiectiv, Emanuel Ungureanu a mai declarat că 'argumentul cel mai important este spitalul municipal.'

'Eu de asta am venit în Buzău, să construim un spital municipal cu autoritățile locale și județene. Nu e în regulă că primul instinct al buzoianului, când are o problemă de sănătate cu un copil - și de asta militez și pentru o secție pediatrică nouă, mare, în spitalul municipal - este să plece cu el la București. Trebuie să aducem serviciile medicale mai aproape de cetățean și să fie de calitate.', a adăugat Emanuel Ungureanu.

'Votul nu e despre politicieni. Referendumul acesta este despre cetățeni'

În continuare, i-am adus la cunoștință faptul că, din discuțiile avute de DC News cu buzoienii, înțelegem că părerile sunt împărțite: unii nu vor să mai voteze pentru nimic, unii parcă ar mai încerca, alții sunt convinși că vor vota sau din contră, că nu.

Și Emanuel Ungureanu a vorbit cu buzoienii în această perioadă. Iată ce i-au spus lui: 'Am vorbit cu mulți buzoieni mai ales în online, în perioada asta de vacanță. Mulți mi-au spus că vor veni la vot, alții că sunt dezamăgiți de clasa politică.'

'Le-am explicat că votul nu e despre politicieni. Politicienii vin și pleacă. Poate să rămână un spital, o infrastructură nouă și un plan de dezvoltare a Buzăului. Referendumul acesta este despre cetățeni, nu despre politicieni.', a punctat Emanuel Ungureanu.

'Pentru mine este un proiect comunitar, nu este un proiect politic'

Întrebat dacă există susținere USR PLUS la nivel național pentru referendum, ținând seamă de faptul că din filiala de la Buzău doar el s-a implicat în acest sens, deputatul Emanuel Ungureanu a răspuns că 'Nu am avut o discuție politică cu colegii mei despre asta. Unii îl susțin, alții nu. Nu vreau să politizăm. Pentru mine este un proiect comunitar, nu este un proiect politic. Nu este important pentru mine dacă un partid sau altul intră în jocuri de imagine și își arată susținerea sau nu.'

În schimb, Emanuel Ungureanu speră că oamenii care își vor arăta susținerea sunt buzoienii, 'care să înțeleagă și că sunt cei mai importanți.'

'Eu când am militat pentru acest referendum am avut în vedere un spital. Un spital nu are culoare politică, nu este al vreunui partid, acolo vin bolnavi indiferent dacă fac sau nu politică. Eu susțin acest referendum din considerente civice, nu politice.

Toată lumea în România vorbește despre politică, despre pozițiile diferite pe care le are poziția PLUS de la Buzău față de acest referendum... Da, avem opinii diferite în chestiunea asta, nu cred că este o tragedie. E important ca buzoienii să înțeleagă că acest referendum e pentru ei, nu pentru vreun partid.', a conchis Ungureanu pentru DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ungureanu, în parteneriat cu un primar PSD: Pot să strige că m-am vândut și că-s agent ascuns, dar eu lupt să fac ceva!