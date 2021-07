Ungureanu, în parteneriat cu un primar PSD: Pot să strige că m-am vândut și că-s agent ascuns, dar eu lupt să fac ceva!

'Eu mă lupt pentru spitale în comunități care sunt conduse de PSD. Acum, am un parteneriat, nu între PSD și USR, ci între mine, ca deputat din Comisia de Sănătate, și primarul PSD de Buzău, domnul Toma.', a declarat deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu, la emisiunea 'Ce se întâmplă?' de la DC News TV, moderată de Răzvan Dumitrescu.

Emanuel Ungureanu a spus clar, din nou, că îl interesează construirea unui spital municipal nou la Buzău. 'Dacă eu mă întorc în vizită în zona aia, peste 10 ani, oamenii cu care mă întâlnesc pe stradă ce să spună?! *Ungureanu ce-a făcut acolo? Păi a scris pe Facebook, și-a luat banii, a venit în vizită și a plecat. Nu. Eu vreau să las, după patru ani de mandat, un spital nou la Buzău.', a subliniat el.

Ungureanu luptă pentru noul spital de la Buzău, implicit pentru referendumul ce vizează alipirea cu Ținteștiul, alături de primarul PSD Constantin Toma și președintele Consiliului Județean Bihor de la PNL, Ilie Bolojan: 'O fac în parteneriat cu un primar PSD și cu un președinte de Consiliu Județean de la PNL, da!'

'În campanie, am spus că voi merge la primarul PSD din zonă'

'Pot să strige că *Te-ai vândut PSD-ului, ești agentul ascuns. Vorbiți ce vreți! Nu există un anti-pesedist mai mare decât mine în USR.', a adăugat deputatul.

Întrebat dacă i s-a reproșat și acest parteneriat, Ungureanu a răspuns că 'noua conducere de la Buzău, care este amanetată de PLUS... Noua conducere PLUS mi-a spus că am făcut un parteneriat cu domnul Toma pentru spital cumva fără mandat. În condițiile în care cu aceeași oameni de la USR și PLUS, în campanie la Buzău, am spus că voi merge la primarul PSD din zonă.

Buzăul este condus cu 75% de către PSD. E mai roșu decât Vrancea sau Teleorman. Eu m-am dus acolo și am știut că trebuie să colaborez cu autoritățile locale alese de cetățeni ca să fac un spital. Când mergem la spital, nu scoatem carnetul de partid!'

Ungureanu are susținerea lui Bolojan

Emanuel Ungureanu a mai explicat că președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, susține demersul său 'pentru că parte din proiectul acesta este unirea Buzăului cu Ținteștiul.'

'Discuția internă acolo între PNL și USR este că primarul de acolo ar vrea să facă unirea că are business-uri... Pentru asta există DNA! Eu sunt interesat de unirea cu Țintești pentru că primesc un teren pentru un spital nou.', a conchis Ungureanu.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Referendumul de la Buzău, susținut de Boc, Bolojan și Ungureanu. Primarul Toma, dezvăluiri despre opoziția făcută de USR-PLUS și PNL

VEZI ȘI: EXCLUSIV Culisele referendumului de la Buzău. Constantin Toma: De ce e nevoie de acest proiect. Ultima reformă administrativă, în 1968