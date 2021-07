Primarul Buzăului, Constantin Toma, a vorbit în exclusivitate pentru DC News despre referendumul care are ca scop unirea comunei Țintești cu municipiul Buzău și opoziția ce uită că 'e o decizie apolitică, pentru viitorul comunității'.

'E un mare paradox la Buzău.' - așa a început Constantin Toma să povestească ce se întâmplă în prezent, în privința referendumului pentru unirea comunei Țintești cu Buzăul.

Contactat de DCNews după poziția USR-PLUS legată de acest proiect, primarul Constantin Toma ne-a spus că 'ei spun că n-au suficiente date, cu toate că aceleași date la care am eu acces, au și ei. Eu am dat toate documentele pe care le avem în momentul acesta, inclusiv datele tehnice. Dar încearcă să facă opoziție.'

Constantin Toma a vorbit și despre singurul deputat USR-PLUS din dreptul Buzăului care a susținut inițiativa: Emanuel Ungureanu:

'A avut o poziție foarte mișto. A fost incredibil. Și eu aș fi spus aceleași cuvinte dacă aș fi fost în poziția lui. Nu este o decizie politică acest referendum, ci o decizie apolitică, care ține de viitorul comunității buzoiene.'

Cât despre poziția liberalilor, Constantin Toma ne-a spus: 'Cei mai importanți doi oameni din România în domeniul administrației publice locale, Ilie Bolojan și Emil Boc, susțin acest proiect', menționând că acesta din urmă 'și de pe poziția de președinte al Asociației Municipiilor din România.'

Bolojan pleacă o lună la Buzău

Liberalul Ilie Bolojan, actual preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor și fost primar al oraşului Oradea, 'va veni și va face campanie alături de mine pentru referendum, pentru unirea Buzăului cu Țintești.', a mai precizat Constantin Toma.

Totuși, 'cei de la PNL de aici spun că *se trece peste noi, că nu-l primim pe Bolojan la sediul partidului.* Dar nu este o treabă politică! Noi iubim comunitățile și încercăm să facem mai mult pentru ele.'

'Ilie Bolojan este un model pentru mine, chiar dacă este din alt partid. L-am sunat, ne-am întâlnit, îl dau exemplu peste tot. Trebuie să avem modele în viață și mi-am ales de aici, Oradea, pentru că s-au întâmplat multe lucruri acolo. Dumnealui are și o imagine foarte bună la Buzău. S-a făcut mult mișto de mine că *Ce, domle', o să ajungi vreodată la nivelul Oradiei sau Clujului?* Da, dacă ne propunem să facem, vom ajunge!', a continuat Constantin Toma.

Vot în unanimitate în prezența lui Cîțu

Asociația Municipiilor din România, a votat în unanimitate, luni, în prezența prim-ministru Florin Cîțu, 'o rezoluție prin care să trimitem la Guvern și Guvernul să o transforme într-o propunere legislativă de modificare a legislației pentru facilitarea a acestor demersuri în regim de voluntariat - să se facă aceste uniri, aceste alipiri.'

'Toți primarii așteaptă să se întâmple ceva pozitiv, să se întâmple demersurile! Și din cuvântul lui Emil Boc s-a văzut asta. A fost unanimitate. Am avut primari în sală de la toate partidele și nu a fost niciun cuvânt împotrivă.', a adăugat ulterior Constantin Toma.

Și totuși, politicienii USR-PLUS și PNL se opun

Întrebat cine s-a opus cel mai mult referendumului, Constantin Toma a răspuns că 'liberalii și cei de la USR-PLUS, cu domnul Moraru, noul lor președinte de aici de la județ, care a mai făcut o gafă epocală.'

Constantin Toma a povestit apoi că 'noi, pe 23 iunie, am câștigat la cea mai mare competiție de branduri din lume titlul de cel mai bun brand de oraș din Europa. Am fost felicitați inclusiv de Comisia Europeană reprezentanța din România. Am fost pe short list chiar cu Parisul.

Moraru a făcut o scrisoare cum că noi am fi cumpărat cu 140 de lire sterline acest premiu. Era, de fapt, taxa de participare care a fost luată și Parisului și de la încă 24 de orașe din Europa care au participat la această competiție. Participarea a fost voluntară. Parisul și-a dorit și el și iată că Buzăul i-a furat titlul. Am avut o campanie de branding 'Buzău, oraș deschis', timp de trei ani, pe o sumă modică. Am câștigat cu un tânăr briliant de la Iași, Adrian Mironescu și cu vreo 2.500 de euro.

'N-am folosit cuvântul PSD în această poveste'

Primarul Buzăului, Constantin Toma, se gândește că, în spatele acestei opoziții ar putea fi voturile din 2024.

'Eu am fost votat cu 78,06%, cel mai mare vot pe care l-a primit un primar de municipiu din România. Ei se gândesc la 2024, că *dacă ăsta mai câștigă și referendumul, e clar*. Este o luptă politică. E normal să fie așa, dar să nu se spună prostii, mai ales la proiecte de genul ăsta. N-am folosit cuvântul 'PSD' în această poveste pentru că nu e un proiect politic. Este cel mai important proiect al Buzăului în ultimii 31 de ani, cel puțin.', a conchis Constantin Toma.