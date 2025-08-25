Record de temperaturi negative în dimineața de 25 august. Unde s-au înregistrat -1,6 grade Celsius și de când se încălzește vremea

Dimineața de luni, 25 august, a adus cele mai scăzute temperaturi înregistrate vreodată în România pentru această dată.

În dimineața zilei de 25 august au fost consemnate cele mai scăzute temperaturi pentru această dată - de când se fac măsurători, la nu mai puțin de 65 de stații meteorologice din țară.

-1,6 grade Celsius la Miercurea Ciuc, în dimineața de luni

Valoarea minimă a fost de -1,6 grade Celsius la Miercurea Ciuc, foarte aproape de recordul absolut pentru luna august.

„În această dimineață de 25 august, am înregistrat cele mai scăzute temperaturi minime pentru o dimineață de 25 august, de când se fac măsuri meteorologice în țara noastră, la 65 de stații meteorologice. 10 dintre ele sunt consemnate ca fiind recorduri lunare și cele mai coborâte valori lunare de până în prezent.

S-au înregistrat -1,6 grade Celsius de Miercurea Ciuc, foarte aproape de recordul lunar absolut înregistrat în 27 august 1980, de 1,9 grade Celsius la această stație”, a explicat directorul ANM, Elena Mateescu, într-o intervenție TV.

De când se încălzește

„Și în următoarele zile, atât din punct de vedere al maximelor diurne, cât și al minimelor nocturne, vom vorbi de temperaturi sub normele specifice datei din calendar. Dacă astăzi contăm pe valori între 18 și 28 de grade Celsius, mâine dimineață, din nou, se vor înregistra temperaturi foarte scăzute spre 0 grade Celsius, în depresiunile din estul Transilvaniei. Cel mai cald va fi pe litoral, unde se vor înregistra 17 grade Celsius.

Ziua de marți va aduce 20-29 de grade Celsius la nivelul maximelor, respectiv 2 grade în depresiuni. 18-20 grade se vor înregistra pe litoral. Începând de miercuri și mai ales de joi, temperaturile să crească. Procesul de încălzire va fi unul semnificativ față de debutul acestei săptămâni, pentru că ecartul temperaturilor maxime începând de joi se apropie, mai ales în partea de sud, sud-vest, de 35 de grade - și chiar ușor peste 35 de grade Celsius. Semn că, finalul verii lui 2025 va fi caracterizat de temperaturi caniculare”, a mai punctat aceasta.

