Rase de porci pierdute de România. Dragoș Frumosu: Parcă a fost un serviciu specializat care ne-a băgat pe gât soiuri străine

Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta, a fost invitat la emisiunea „Ce Se Întâmplă“, la DC News, unde a vorbit despre rasele de porci pierdute de țara noastră:

„Pe zona de animale am pierdut foarte multe rase de porci. Noi aveam câteva rase de porci renumite pe care le-am pierdut. Una dintre rase este mangalița, dar nu numai. Mai este Bazna, de asemenea. Aveam niște soiuri de porc extraordinar de bune, soiuri de carne care se pretau foarte mult pe zona de procesare, de mezeluri, pentru că în general aici se cere ca porcul să aibă o greutate de 110-120 de kilograme și slănina de pe spatele porcului să fie maxim de două degete, spus popular.

Le-am pierdut și unul dintre motivele pentru care le-am pierdut e că am distrus fermele. Parcă a fost un făcut și ca să adaug la ceea ce a spus domnul profesor (n.r. Costel Vânătoru, prezent în aceeași emisiune - citește AICI), eu știu foarte bine ceea ce face la Buzău, la Institutul de Cercetări, unde are o adevărată comoară și foarte multe încercări cu plante deosebite, multe pe care a încercat să le păstreze, multe pe care a încercat să le reproducă, să le înmulțească în România, dar cauza principală vine parcă de la un serviciu specializat în așa ceva care ne-a băgat pe gât sămânță de roșie, de ceapă, de usturoi, tot felul de semințe noi, care, în primă fază, nu s-au adaptat soiului nostru, fiind obligați să cumpărăm și îngrășămintele chimice de pe aceeași zonă și astfel, ușor, ușor, s-a pierdut ce era românesc și știm cu toții cum era gustul produselor românești.

De asemenea, la fel pe zona de preparate. Sunt producători, astăzi, care au început să facă preparate din carne după rețetele vechi și, în paranteza produsului, găsești Rețetă 1966, Rețetă 1972, șamd. Dovada este calitatea produselor pe care le aveam și nu neapărat întotdeauna numai sămânța. Sămânța era adaptată solului, era adaptată proprietăților solului, iar împreună dădeau acel gust teribil pe care foarte rar îl mai întâlnim în ziua de astăzi. Am pierdut foarte mult pe zona conservelor de legume și fructe. Este inadmisibil să fi o țară în care producția să poată să fie deosebită și noi să facem compot de caisă și piersică cu piersici și caise importate din Bulgaria“, a spus Dragoș Frumosu.

România a pierdut un tezaur inestimabil, greu de cuantificat în bani. Cercetătorul Costel Vânătoru vine cu cifre

Invitat la emisiunea „Ce se întâmplă“, la DC News, Coste Vânătoru a vorbit despre soiurile pe care România le-a pierdut în ultimii 32 de ani:

„Am aflat, documentându-mă, că, în ultimii aproape 30 de ani, România a pierdut peste 2.600 de soiuri tradiționale din legumicultura noastră. Este uriaș cifra asta! Vrem detalii, domnule Vânătoru“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Așa este. Am pierdut foarte mult în zona aceasta a resurselor genetice vegetale și în special în legumicultură, un domeniu pe care zic eu că îl cunosc, pentru că activez în cercetare de peste 36 de ani. Am făcut un studiu, am avut la dispoziție câteva cataloage oficiale inaugurate de Ministerul Agriculturii, iar în urma acestui studiu a reieșit că peste 2.600 de soiuri au dispărut, practic le-am pierdut (...)“,a spus Costel Vânătoru (citește continuarea AICI).

