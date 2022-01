Rareș Bogdan îl taxează pe primarul Ciucu, după scandalul de la Realitatea Plus: Nu trebuie călcată pe cap. N-a câștigat războiul

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, s-a certat joi seară cu prezentatoarea Anca Alexandrescu, după ce în cadrul emisiunii "Culisele statului paralel" a fost difuzat un material despre el. Discuția a degenerat, iar la final jurnalista i-a spus lui Ciucu că îl va da în judecată pentru că a jignit-o. Rareș Bogdan a vorbit astăzi despre acest subiect și l-a taxat pe colegul său liberal.

"Vom avea o discuție luni cu Ciprian pe această temă. Eu le spun tuturor politicienilor, inclusiv lui Ciprian Ciucu, nimeni nu a câștigat niciodată, oricât a fost de puternic, și Liviu Dragnea, și Victor Ponta, au fost extrem de puternici, și Adrian Năstase, și Traian Băsescu, și cu toate acestea nu a câștigat nimeni războiul cu presa. În plus, toți politicienii trebuie să înțeleagă ceva. Presa e necesară într-o democrație. Nu există democrație fără presă. Presa este a patra putere în stat și uneori forța ei ajunge să fie în top 2 sau top 3 de putere în stat. Niciodată, chiar dacă uneori nu ne convine ceea ce face presa, cu mine nu e întotdeauna cea mai prietenoasă presa, asta nu înseamnă că trebuie să te gândești la acțiuni prin care presa ar trebui pusă la punct sau ar trebui călcată pe cap, sau ar trebui de venit cu presiuni asupra presei, nu.

Rareș Bogdan: Poziția PNL este de respectare a presei

Genul acesta de acțiune este una care dovedește că încă avem lacune la Învățarea actului democratic din această țară. Nu știu exact ce s-a întâmplat, voi lua detalii, dar pot să spun că PNL nu va susține niciodată, da niciodată, că trebuie să existe acțiuni de intimidare asupra instituțiilor de presă, inclusiv a celor foarte critice la adresa unor lideri politici. Acesta este rolul presei. Chiar eu poate înțeleg mai ușor asta pentru că am fost în presă, poate uneori am fost extrem de dur, poate am fost agresiv, poate uneori am fost nedrept din neștiință sau poate uneori am fost purtat de val, dar cert este că nu s-au întâmplat..., presiunile nu au dus la nimic bun, iar reacția presei a fost și a mea atunci, și a voastră acum, este absolut normal, este de autoapărare. Eu cred că trebuie să înțelegem că fără presă nu putem comunica, deci nu trebuie să venim cu genul acesta de acțiuni. Poziția PNL este de respectare a presei, cu atât mai mult a presei care este critică sau extrem de agresivă cu anumite derapaje sau anumite greșeli ale Guvernului sau ale Partidului Național Liberal.", a declarat Rareș Bogdan la Realitatea Plus.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News