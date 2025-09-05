Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, interviu special despre vraci, ”babe vindecătoare” și misterul unor decese din istorie

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae este invitatul jurnalistului Val Vâlcu de sâmbătă, 6 septembrie.

Emisiunea este transmisă de la ora 14:00 pe DCNews și DCmedical, atât pe cele două site-uri, precum și pe conturile Youtube și Facebook DCNews și DCMedical. De asemenea, urmăriți emisiunea și cele mai importante știri pe DCNewsTV.

Printre subiectele abordate se numără atât medicina din zilele noastre, precum și cea din Evul Mediu. Discuția nu se va axa doar pe medici, ci și pe vraci și ”babe vindecătoare”.

Alte subiecte discutate de celebrul prof. dr. Vasile Astărăstoae se referă, de exemplu, la deochi, dar și la descântec. Va aborda și cel mai important sfat din timpul ciumei, unul care și astăzi este repetat de medicii români, cu privire la orice infecția virală sau bacteriană. Nici istoria și celebrele decese din istorie nu vor scăpa de sub lupa profesorului.

Rămâneți pe DCNews pentru o emisiune extrem de interesantă, abordată din perspectivă medicală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News