Data publicării:

EXCLUSIV  Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, interviu special despre vraci, ”babe vindecătoare” și misterul unor decese din istorie

Autor: DCNews Team | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Urmăriți o emisiune specială DCNews. Invitatul zilei este prof. dr. Vasile Astărăstoae. 

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae este invitatul jurnalistului Val Vâlcu de sâmbătă, 6 septembrie.

Emisiunea este transmisă de la ora 14:00 pe DCNews și DCmedical, atât pe cele două site-uri, precum și pe conturile Youtube și Facebook DCNews și DCMedical. De asemenea, urmăriți emisiunea și cele mai importante știri pe DCNewsTV. 

Printre subiectele abordate se numără atât medicina din zilele noastre, precum și cea din Evul Mediu. Discuția nu se va axa doar pe medici, ci și pe vraci și ”babe vindecătoare”.  

Alte subiecte discutate de celebrul prof. dr. Vasile Astărăstoae se referă, de exemplu, la deochi, dar și la descântec. Va aborda și cel mai important sfat din timpul ciumei, unul care și astăzi este repetat de medicii români, cu privire la orice infecția virală sau bacteriană. Nici istoria și celebrele decese din istorie nu vor scăpa de sub lupa profesorului. 

Rămâneți pe DCNews pentru o emisiune extrem de interesantă, abordată din perspectivă medicală. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Psihologia Carierei, subiectul săptămânii la DrPsy. Jurnalista Daniela Palade Teodorescu, invitata Ramonei A. Dumitru - VIDEO
05 sep 2025, 21:51
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, interviu special despre vraci, ”babe vindecătoare” și misterul unor decese din istorie
05 sep 2025, 20:01
Ghid astrologic pentru Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 - VIDEO
05 sep 2025, 15:38
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
05 sep 2025, 10:24
Lupul: Specia-umbrelă care ține muntele viu | Dr. Cristian-Remus Papp WWF România - VIDEO
04 sep 2025, 20:47
Legătura dintre credință și identitatea romă. Andreas Păun, la Interviurile DCNews.”Dumnezeu l-a luminat pe tata”
04 sep 2025, 20:36
ParintiSiPitici.ro
„Dacă vrei să aibă succes copilul tău, învață-l această abilitate cât mai devreme”, sfătuiește un profesor: „A fi deștept nu înseamnă să ai întotdeauna răspunsul”
05 sep 2025, 21:49
Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact
03 sep 2025, 22:47
Horoscop 4 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
03 sep 2025, 20:45
Despre intelectualul umanist, la Cultura pentru toți - VIDEO
02 sep 2025, 23:27
Horoscop 3 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
02 sep 2025, 21:01
Începe sezonul eclipselor! Evenimente predestinate pentru două zodii - VIDEO
02 sep 2025, 12:38
DC Conducem. Cum a evitat Titi Aur un accident + analize video
02 sep 2025, 07:35
Kinetoterapie copii | Ghiozdane, ecrane, posturi greșite: Dragoș-Cristian Bogdan, la Părinți Prezenți / VIDEO
01 sep 2025, 22:11
Horoscop 2 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
01 sep 2025, 19:35
S-au întors în România după 22 de ani în străinătate dar au rezistat doar 10 luni
01 sep 2025, 16:19
Profesoara Mariana Badea, interviu special la DC Edu. Cum vorbesc și cum scriu noile generații? / video
01 sep 2025, 14:28
Horoscop 1 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
31 aug 2025, 20:31
Horoscop 1-7 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
30 aug 2025, 16:54
Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video
29 aug 2025, 18:33
Valentin Ajder, directorul editurii Eikon, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
29 aug 2025, 14:30
Câinii sportivi din România, la Campionatul Mondial. O ediție specială a emisiunii DC Anima - VIDEO
29 aug 2025, 13:36
Despre Conferinţa "Diaspora - Interferențe culturale şi educație"
29 aug 2025, 09:51
Horoscop 29 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
28 aug 2025, 20:45
Prețuri mai mici la factura de energie. Cum? Aflăm împreună vineri. PPC Ore Smart îți scade factura cu până la 59% / video
28 aug 2025, 16:13
Sorin Aurel Sandu, despre teatru, cultură și identitate romă, la DC News - VIDEO
28 aug 2025, 14:10
Dr. Horațiu Roman ne-a spus totul despre endometrioză: simptome, cauze, tratament, la Academia de Sănătate
28 aug 2025, 11:20
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
27 aug 2025, 19:18
Despre serialul Dallas, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
27 aug 2025, 12:14
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Horoscop 27 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
26 aug 2025, 20:15
Ciuvică vede putiniști peste tot! Chirieac: Nu se mai poate, ceva trebuie făcut! / Intervine și Diana Tache - video
26 aug 2025, 23:08
Zero educaţie rutieră. Concluzia săptămânii la DC Conducem
26 aug 2025, 08:55
O viață în slujba muzicii: Povestea Laviniei Cherecheș, vocea românilor din diaspora
26 aug 2025, 08:42
Horoscop 26 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
25 aug 2025, 20:06
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
25 aug 2025, 11:31
Horoscop 25 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
24 aug 2025, 19:51
Horoscop 25-31 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
23 aug 2025, 18:25
Ioana Milea revine la DrPsy. De ce tatăl, după divorț, vrea să se întoarcă acasă?
22 aug 2025, 18:41
Marin Preda în 15 cursuri, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
22 aug 2025, 12:52
Sălbăticia pierdută a României. Orieta Hulea, directoarea WWF-România, la DC Anima - VIDEO
21 aug 2025, 20:30
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
Horoscop 22 august 2025. Începe Sezonul Fecioarei! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii / VIDEO
21 aug 2025, 19:51
Pe 23 august avem Luna Nouă în Fecioară. Daniela Simulescu ne spune ce ne așteaptă - VIDEO
21 aug 2025, 13:38
Tratamentul anti-cancer cu celule T modificate genetic. Dr. Ștefan Ciurea, la Academia de Sănătate / video
21 aug 2025, 12:50
Horoscop 21 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
20 aug 2025, 21:27
Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General al Radio România, la Interviurile DCNews
20 aug 2025, 19:37
Despre fotbal adevărat, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
20 aug 2025, 12:07
Dezvăluiri din PNL! Marian Petrache rupe tăcerea: Ce șanse are Ilie Bolojan să rămână președintele partidului? / video
20 aug 2025, 09:36
Începe un nou sezon Miercurea Neagră! Ce ne așteaptă din toamnă, aflăm de la Diana Tache, Ciuvică și Chirieac / video
20 aug 2025, 08:13
Horoscop 20 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
19 aug 2025, 20:07
Cum să crești copii de succes în 2025? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO
19 aug 2025, 16:04
Cele mai noi știri
acum 44 de minute
Criteriile de încadrare în grad de handicap, schimbate. Anunțul ministrului Muncii
acum 1 ora 14 minute
Psihologia Carierei, subiectul săptămânii la DrPsy. Jurnalista Daniela Palade Teodorescu, invitata Ramonei A. Dumitru - VIDEO
acum 1 ora 15 minute
Incendiu în Giurgiu, extins la 11 gospodării. Trei case, afectate
acum 1 ora 26 minute
Bolojan "nu este de neînlocuit" în ochii lui Grindeanu. Scenariul plecării, comentat de Chirieac
acum 1 ora 31 minute
Bărbat arestat preventiv după ce și-a incendiat soția nevăzătoare cu un arzător cu butelie
acum 1 ora 53 minute
Amendă uriașă dacă nu ești politicos cu funcționarii publici: Proiectul de lege care îi pune pe cetățeni la colț
acum 2 ore 3 minute
Amendă de 1.000 de euro în Grecia pentru un gest aparent banal, pe care-l fac mulți turiști
acum 2 ore 11 minute
Moartea lui Giorgio Armani declanșează goana după hainele vintage ale designerului italian
Cele mai citite știri
acum 10 ore 57 minute
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 4 Septembrie 2025
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
pe 4 Septembrie 2025
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
pe 4 Septembrie 2025
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
acum 11 ore 40 minute
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel