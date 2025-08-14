Primarii se răscoală împotriva Guvernului Bolojan. Liberalul de Mezzo a răbufnit: Cea mai mare nenorocire. Se blochează țara, punem lacătul pe ea

Tot mai mulți aleși locali se unesc împotriva măsurilor luate de Guvernul Bolojan. Multiple proiecte finanțate prin programul de investiții Anghel Saligny vor fi blocate, ca urmare a intenției guvernului de a aplica măsuri de austeritate care să diminueze deficitul bugetar.

Primarul orașului Slatina a răbufnit, acuzând Guvernul că blochează proiectele vitale de investiții. El avertizează că măsurile de austeritate vor paraliza dezvoltarea locală și vor împinge țara spre colaps.

Mario de Mezzo: „Este cea mai mare nenorocire pe care această țară ar putea-o primi”

„Este cea mai mare nenorocire pe care această țară ar putea-o primi! Nu există cuvinte, ca primar, să descriu nivelul de nenorocire pentru această țară! Tot se blochează! Este inacceptabil! Am ieșit de două luni și jumătate și am spus: lucrările care sunt începute, să fie continuate. De două luni și jumătate urlu singur!

Eu am dezavantajul că sunt primar la primul mandat. Dar cei mai mulți dintre primari, care sunt la mandatul al doilea, al treilea, anii trecuți și-au implementat proiectele prin Anghel Saligny. Eu am venit și acum se taie tot. Am urlat singur, dar pe ei nu-i interesează. Și-au implementat proiectele. Unul are proiecte de 40 de milioane de lei... Cum e Oradea, de exemplu! 1,3 miliarde de lei!

Să ne-nțelegem: Oradea a făcut a doua centură mediană - nu prima, a doua - de 1,3 miliarde de lei! A fost bun atunci programul Anghel Saligny... Acum nu mai e bine! Urlu singur! Dar acum vine și-i arde și pe ei! Cu PNNR, cu fondurile europene, iar acum urlăm toți!”, a declarat liberalul Mario de Mezzo, la România TV.

Edilul cere unitate la nivel local

„Dar dacă urlam toți de acum trei luni, dacă eram toți la poarta Guvernului acum trei luni de zile, dacă AMR punea mai multă presiune prin doamna Olguța Vasilescu, prin domnul Emil Boc... Puneam mai multă presiune, mergeam la masă, poate nu eram astăzi aici. E inacceptabil. Se blochează toată țara! Punem lacătul pe ea!

Eu sper că, împreună cu AMR-ul, și la nivel individual, vom pune toată presiunea - atât publică, cât și în interiorul partidelor noastre - astfel încât lucrurile să fie reconsiderate. În felul acesta, țara intră-n colaps! Dacă nu, să facem altfel! Să ia Guvernul toți banii, nu mai facem nicio investiție din bugetul local. Mergem toți acasă. Să ia tot! Să ne uităm la țară cum cade. E o aberație, e o anomalie ce se întâmplă!”, a adăugat primarul municipiului Slatina.

