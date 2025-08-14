Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”

Se pare că prim-ministrul Ilie Bolojan le-ar fi transmis primarilor, înainte de ședința de la Palatul Victoria, ce are loc în aceste momente, că ”va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier”. Discuțiile se axează pe oprirea investițiilor care sunt realizate în proporție mai mică de 30%, precum și pe scăderea numărului de angajați din administrațiilor locale cu 20%, dar și reducerea cheltuielilor. Se pare că discuțiile au avut loc pe un grup de whatsapp al aleșilor locali, din care face parte și premierul. Ilie Bolojan le-ar fi atras atenția asupra unei supracontractări a proiectelor din PNRR, că nu sunt bani din buget pentru ele, existând riscul de incapacitate de plată.

Discuția vine în contextul în care, prezent în Harghita, ministrul Dezvoltării dădea asigurări că se fac eforturi ca investițiile din Anghel Saligny să continue. Citește aici: Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla

Primarii au multe nemulțumiri, după cum a punctat și edilul din Galați care nu admite ca diferența din impozitele locale să se ducă către București: Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord

De asemenea, primarii de comune de la Palatul Victoria atrag atenția că ponderea datoriei locale din datoria publică a țării este de 2%, iar cheltuielile statului cu angajații din primării este de doar 0,3%. Cu toate acestea, 40.000 de angajați din administrațiile locale ar urma să fie dați afară.

Prezent la Digi24, Ilie Bolojan a spus că ”nu e niciun fel de câștig să fii premierul României într-o astfel de situație, doar să stai pe un post și să nu faci nimic. Mai bine pleci și cei care au idei foarte bune n-au decât să vină să le pună în practică”. De asemenea, el a avertizat că e doar o chestiune de timp până când va fi mai rău dacă se opresc cu măsurile la mijlocul drumului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News