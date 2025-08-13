Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat miercuri, în județul Harghita, că Programul național Anghel Saligny va continua, fiind căutate soluții pentru finanțarea cât mai multor proiecte de investiții.

Cseke Attila a participat la inaugurarea drumului județean DJ 137, care leagă orașele Odorheiu Secuiesc și Cristuru Secuiesc, reabilitat complet prin programul Anghel Saligny.

„Drumurile județene au fost introduse prin programul Saligny în urma metodologiei pe care am aprobat-o în 2021. Am considerat că e important ca drumurile județene să aibă o finanțare prin programul Anghel Saligny și acest drum (DJ 137 - n.r.) este unul dintre rezultatele acestei decizii. Programul Anghel Saligny continuă. Anul acesta, luna aceasta, (...) vom avea o plată de 600 milioane de lei pentru facturile pe care le avem în minister și sperăm ca în guvern, în coaliție, să găsim soluții pentru posibilitatea de a continua cu cât mai multe proiecte de investiții și în 2025”, a declarat Cseke Attila.

Ministerul Dezvoltării, în căutare de soluții

Acesta a menționat că 35% dintre proiectele cele mai avansate ca și grad de decontare beneficiază de finanțare asigurată până la sfârșitul lui 2025, iar pentru restul de 65% se caută în continuare soluții.

„Programul Anghel Saligny continuă, pentru că pe baza înștiințării din 18 iulie, 35% din proiectele, proiectele cele mai avansate ca și grade de decontare, adică peste 40% apă-canal, peste 40% gaze, peste 80% infrastructură rutieră, au fost deja prioritizate și a fost asigurată finanțarea până la sfârșitul anului 2025. Acest pachet înseamnă 35% din totalul investițiilor pe Anghel Saligny, pentru care avem asigurată finanțarea până la sfârșitul anului 2025.

În coaliție și în guvern încercăm să găsim soluții, pentru ca și pentru restul de 65% din investiții să se asigure finanțarea. și soluția pe care am propus-o de câteva săptămâni este aceea ca de la celelalte ministere să se asigură o finanțare către programul Anghel Saligny, să putem continua și cu cât mai multe astfel de investiții și pe program”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Acesta a făcut referire și la finanțarea investițiilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Ministerul Dezvoltării a plătit în cursul acestei săptămâni facturi importante pentru investiții pe PNRR. Urmează să plătim în continuare și sperăm și mâine, sperăm și săptămâna viitoare. La nivel guvernamental s-a făcut o prioritizare a plăților investițiilor, astfel încât aceste investiții din PNRR să poată fi plătite. Ministerul Dezvoltării are un lot important de investiții, de 6.000 de obiective în PNRR și asigurăm, facem tot posibil pentru a asigura finanțarea și pentru acestea”, a mai arătat Cseke Attila.

Tanczos Barna a încercat noua pistă de biciclete

La eveniment a participat și vicepremierul Tanczos Barna, care a testat pista de biciclete, realizată în cadrul acestui proiect. El a puncat importanța programului, afirmând că acesta schimbă viața comunităților rurale și că susținerea lui este esențială.

„Am avut ocazia să testez la viu acest drum senzațional, un drum care legă comunități și dincolo de faptul că este o infrastructură utilă, dovedește faptul că, dacă suntem capabili să creăm programe naționale și să le implementăm, vom lega comunități și vom schimba viața comunităților în mediul rural. Programul Anghel Saligny este inițiat de domnul Cseke Attila în 2021, este un program care are nevoie de finanțare în continuare, un program care schimbă nivelul de trai în mediul rural, un program care trebuie să meargă mai departe și trebuie să finanțăm și în următorii doi-trei ani acest Anghel Saligny pentru a duce la bun sfârșit toate proiectele”, a spus Tanczos Barna.

Barna: „Nu ne permitem să anulăm aceste programe”

Acesta a vorbit și despre predictibilitatea finanțării programelor de investiții, precum Anghel Saligny.

„Predictibilitatea este lucrul cel mai important. Același lucru am spus în ianuarie-februarie, când am construit bugetul pentru 2025, același lucru spun și acum. Și pentru a doua parte a anului și pentru anii 2026, 2027, 2028 avem nevoie de predictibilitate, avem contracte semnate, sunt întreprinzători, sunt oameni de afaceri, firme care depind de aceste contracte, sunt sute mii de locuri de muncă care depind de aceste programe. Nu ne permitem să anulăm aceste programe, tocmai de aceea, predictibil, an de an, trebuie să asigurăm finanțarea în Anghel Saligny, astfel încât în maxim trei ani de zile să închidem, să finalizăm programul și să putem schimba nivelul de trai în zona rurală", a conchis vicepremierul Tanczos Barna.

La inaugurare au mai participat liderul UDMR, Kelemen Hunor, președintele Consiliului Județean Harghita, Biro Barna Botond, precum și numeroase alte persoane, unele dintre acestea alegând să testeze pista pentru biciclete, despre care reprezentanții CJ au precizat că este prima din Harghita care este utilizabilă și în afara localităților.

DJ 137, care leagă orașele Odorheiu Secuiesc de Cristuru Secuiesc, are o lungime de 21,2 kilometri, este considerat unul dintre cele mai importante din județ și a fost reabilitat complet în cadrul unui proiect câștigat de CJ Harghita și finanțat prin Programul Anghel Saligny. Valoarea estimată a investiției se ridică la peste 190 milioane de lei, scrie Agerpres.

