Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord

Este revoltă în administrațiile locale, în contextul în care mărirea de impozite locale ajunge la București.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați, a dat informații de ”culise”, în direct la B1TV, unde a spus că, în cadrul ședinței coaliției, premierul Ilie Bolojan le-a indicat creșterea impozitelor și taxelor locale, dar le-a spus că banii administrațiilor locale rămân la același nivel.

”Asta înseamnă că noi vom lua cu două mâini de la cetățean și vom trimite banii la București. Cu lucrul acesta n-am să fiu niciodată de acord. Unde e descentralizarea, unde e capacitatea de dezvoltare a fiecărui UAT, când nu-i oferi și partea financiară? Din punct de vedere politic, să mă ierte Dumnezeu, când am să trimit cetățeanului, la începutul anului, acele adrese de impunere cu taxele și impozitele mărite, acolo scrie primar Ionuț Pucheanu, nu scrie premier Ilie Bolojan. E foarte greu de explicat” a spus Ionuț Pucheanu, în intervenția citată.

”Mă deranjează. La nivel de comunități pe care le stoarcem de bani, nu rămâne niciun ban. Se vor duce la nivel central” a mai spus primarul.

Impozitele pe proprietate ar urma să crească cu 70%.

De asemenea, edilul din Galați și-a exprimat nedumerirea cu privire la reducerea de personal din administrațiile locale cu 20%. El se întreabă dacă 20% din câți angajați sunt sau din câți ar fi trebuit să fie.

