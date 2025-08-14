Data publicării:

Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
Inquam Photos/ Octav Ganea
Inquam Photos/ Octav Ganea

Primarii din toată țara se unesc împotriva opririi proiectelor majore de investiții, de la nivel central. Președintele CJ Dâmbovița transmite un mesaj ferm prin care-și exprimă poziția de dezacord cu Guvernul. 

În ultimele luni, avem parte doar de tăieri de salarii, tăieri de posturi, tăieri de fonduri, creșteri de prețuri și măriri de taxe și impozite.

Este o abordare total greșită și dăunătoare: în loc să venim cu soluții și planuri care să sprijine fiecare localitate în parte, asistăm, zi de zi, la blocarea tuturor proiectelor și la oprirea dezvoltării.

Comunitățile locale sunt primele afectate de aceste pachete de austeritate și resimt deja efectele. Cele mai multe dintre proiecte - prin Anghel Saligny, PNRR (inclusiv Valul Renovării), AFM, CNI, Transporturi, Sănătate, Programe Regionale – vor fi tăiate de la finanțare. Investițiile esențiale - apă, canalizare, infrastructură – ajung să fie abandonate.

Oamenii nu vor mai avea condiții bune așa cum ne-am asumat. Și tot ei sunt cei care plătesc prețul direct, pentru că frâna pusă de aceste decizii lovește fără menajamente viața de zi cu zi!

În același timp, sufocați de tăierile masive, nu auzim nicio discuție despre soluții concrete pentru a susține dezvoltarea. NIMIC! Proiectele existente nu pot fi continuate, iar să gândim altele noi este imposibil.

Este revoltător că totul este blocat și că nu există nici măcar o propunere clară pentru a merge înainte și a păstra investițiile.

Mesajul meu este clar și ferm: voi continua să apăr interesele comunităților locale și să fac tot ce ține de mine pentru ca impactul negativ să fie cât mai mic. Parteneriatul meu cu primarii dâmbovițeni rămâne solid, fără niciun compromis.

Totodată, am discutat și cu alți președinți de Consilii Județene și primari din țară – NU suntem de acord și NU putem accepta aceste măsuri dure, impuse fără nicio alternativă. Altfel spus, fără nicio speranță pentru comunitățile locale!

Așadar, solicit public continuarea tuturor proiectelor! Este inadmisibil ca oamenii să fie lăsați fără investițiile în apă, canalizare, dispensare sau alte servicii esențiale pentru un trai decent. DEZVOLTAREA comunităților locale NU poate fi înlocuită de tăieri, NU trebuie negociată, NU poate fi amânată – TREBUIE SUSȚINUTĂ!” a transmis Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, în contextul discuțiilor cu primarii, de la Palatul Victoria. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă
14 aug 2025, 13:03
Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni
13 aug 2025, 19:34
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
13 aug 2025, 17:13
Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?
13 aug 2025, 10:04
Titus Corlățean, după anunțarea candidaturii la șefia PSD: Partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste
12 aug 2025, 14:56
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
12 aug 2025, 09:20
ParintiSiPitici.ro
5 semne „enervante” care arată că ai un copil foarte inteligent, potrivit unui expert: „Pot fi confundate cu lipsa de bune maniere sau indisciplină”
14 aug 2025, 11:55
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
12 aug 2025, 09:04
Cseke Attila, despre reducerea a 40.000 de posturi din administrație
12 aug 2025, 08:13
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
11 aug 2025, 14:11
Săgeți otrăvite în coaliție. Virgil Guran, PNL: Sunt deranjați că lucrurile nu mai merg așa cum vor ei
11 aug 2025, 15:33
Costel Fotea, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Spitalul Județean Galați
09 aug 2025, 18:24
Fritz alimentează scandalul cu PSD, deși, aparent, are un ton de pace: Înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu dificil
08 aug 2025, 19:01
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
08 aug 2025, 17:16
Crin Antonescu rupe tăcerea după moartea lui Iliescu: Simt nevoia să-l ajut pe Bolojan
08 aug 2025, 14:10
Robert Cazanciuc: Ion Iliescu merită apreciat pentru momentele istorice de referință ale României
08 aug 2025, 09:56
Ponta arată gestul absolut rușinos al lui Țoiu de la Externe: Mentalitate ”talibană”
07 aug 2025, 18:32
Gesturile care spun totul după moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac: Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit
07 aug 2025, 18:15
Traian Băsescu primește casă de la RA-APPS și indemnizație de șef de stat, după decizia CCR. Își cere banii pe ultimii trei ani
07 aug 2025, 16:07
Sorin Grindeanu: Aceasta este adevărata moștenire lăsată de Ion Iliescu / video
07 aug 2025, 14:32
Chirieac, remarcă tare în legătură cu George Simion, la funeraliile lui Ion Iliescu
07 aug 2025, 12:02
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
07 aug 2025, 10:34
Ultimul omagiu pentru Ion Iliescu. Ce spune ziua de azi despre trecutul, viitorul și starea României. Analiza lui Eugen Chelemen: Țara nu este pierdută. Mai avem o șansă
06 aug 2025, 22:39
Prețurile uriașe din Aeroportul Otopeni l-au șocat pe președintele CJ Cluj: „Un sandwich cât o zi de muncă, o cafea cât jumătate de pensie”
06 aug 2025, 21:03
Ion Iliescu și destinul României: De la pericolul destrămării statului la câștigarea Vestului. Lecția istorică a anilor ’90, explicată de Bogdan Chirieac
06 aug 2025, 21:35
Cine este omul care se va ocupa de deșeuri și poluare în Guvernul României
06 aug 2025, 20:07
Chirieac arată care a fost mișcarea politică a zilei: Sorin Grindeanu a acționat exact așa cum trebuie!
06 aug 2025, 15:08
Gestul autentic făcut de Traian Băsescu la catafalcul lui Ion Iliescu / video+foto
06 aug 2025, 11:53
Paradox cu USR la moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac pune în balanță „umbrele“ și meritele fostului președinte
06 aug 2025, 10:01
Ion Iliescu, de la „ultimul pe listă” la figura centrală a tranziției. Duminica orbului, stagnarea sub umbrela lui Văcăroiu, Revelionul lui Geoană și sfârșitul unei epoci în PSD
06 aug 2025, 07:58
Ion Iliescu, într-un ultim interviu, a șters pe jos cu patriotismul unor ”eroi mesianici” care vor să facă din România o ”insulă”
05 aug 2025, 22:50
Marele absent după moartea lui Ion Iliescu
05 aug 2025, 20:14
Ce i-a spus Ionuț Vulpescu lui Ion Iliescu, înainte ca acesta să moară. "A fost greu și insuportabil" - VIDEO în articol
05 aug 2025, 18:55
Bogdan Chirieac, prima reacție la moartea lui Ion Iliescu. ”România de astăzi nu ar fi putut să existe. Pur și simplu, nu existam”
05 aug 2025, 19:04
Cresc impozitele cu 70%? Primar: ”Premierul ne-a spus”
05 aug 2025, 18:43
Reacții politice la moartea lui Ion Iliescu
05 aug 2025, 17:58
Ce prevede legea în cazul morții unui fost președinte al României, fie el și Ion Iliescu
05 aug 2025, 13:53
Rămâi fără permis de conducere dacă nu îți plătești amenzile de circulație în 90 de zile. Anunțul ministrului Dezvoltării
04 aug 2025, 19:51
Iliescu, între onoruri la Casa Albă și zvonuri cu liste negre. Chirieac, despre mitul „cadoului” dat de Bush
04 aug 2025, 15:34
Ion Iliescu a murit. Declarația pe care a făcut-o în 2004 s-a adeverit
05 aug 2025, 18:18
Nicușor Dan cheamă magistrații la Cotroceni pe tema reformei pensiilor din justiție
01 aug 2025, 08:55
S-a aflat data limită impusă de CE pentru reforma pensiilor speciale
31 iul 2025, 15:48
Ilie Bolojan, precizări în controversa cu banii de chirie - Foto în articol
31 iul 2025, 15:19
”Faptul că eu sunt PSD și el PNL nu înseamnă că trebuie să ne scoatem ochii. A plecat de jos, ca noi toți”. Exemplu de colaborare, din teritoriu
31 iul 2025, 12:13
Nicusor Dan, mesaj de Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor: Este obligația noastră să ne asumăm istoria
31 iul 2025, 10:19
Nicușor Dan explică problemele din sistemul de justiție și spune ce are de gând să facă: Vreau să închidem acest subiect ...
30 iul 2025, 18:21
A dat Nicușor Dan șpagă? Răspuns surprinzător al președintelui
30 iul 2025, 14:49
Nicușor Dan, răspuns pentru DCNews: Problema uriașă este Inspecția Judiciară. Judecă părtinitor
30 iul 2025, 16:03
76 de cereri de pensionare din magistratură, pe masa lui Nicușor Dan. Președintele către CSM: Ce este cu această DEBANDADĂ?
30 iul 2025, 14:15
Călin Georgescu, ținut în atenția publică de controlul judiciar: Baie de mulțime la sediul IPJ și apel pentru oamenii din Broșteni. ”Voi fi acolo în 1 august”
30 iul 2025, 14:24
Pensiile magistraților. Nicușor Dan, prima reacție la reforma lui Ilie Bolojan
30 iul 2025, 14:33
Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, după o întâlnire cu Nicușor Dan/ Informații de culise
30 iul 2025, 13:34
Cele mai noi știri
acum un minut
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
acum 23 de minute
Lovitură pentru Shein și Temu: Cine câștigă din taxa de 25 de lei la coletele externe. ”Până acum, ei erau cu mâinile legate!”
acum 25 de minute
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin
acum 26 de minute
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
acum 29 de minute
Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic
acum 35 de minute
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB
acum 41 de minute
CIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei 
acum 43 de minute
ARO Muscelul Câmpulung, eliminată din Cupa României de rivala locală
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel