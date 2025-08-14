Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă

Primarii din toată țara se unesc împotriva opririi proiectelor majore de investiții, de la nivel central. Președintele CJ Dâmbovița transmite un mesaj ferm prin care-și exprimă poziția de dezacord cu Guvernul.

În ultimele luni, avem parte doar de tăieri de salarii, tăieri de posturi, tăieri de fonduri, creșteri de prețuri și măriri de taxe și impozite.

Este o abordare total greșită și dăunătoare: în loc să venim cu soluții și planuri care să sprijine fiecare localitate în parte, asistăm, zi de zi, la blocarea tuturor proiectelor și la oprirea dezvoltării.

Comunitățile locale sunt primele afectate de aceste pachete de austeritate și resimt deja efectele. Cele mai multe dintre proiecte - prin Anghel Saligny, PNRR (inclusiv Valul Renovării), AFM, CNI, Transporturi, Sănătate, Programe Regionale – vor fi tăiate de la finanțare. Investițiile esențiale - apă, canalizare, infrastructură – ajung să fie abandonate.

Oamenii nu vor mai avea condiții bune așa cum ne-am asumat. Și tot ei sunt cei care plătesc prețul direct, pentru că frâna pusă de aceste decizii lovește fără menajamente viața de zi cu zi!

În același timp, sufocați de tăierile masive, nu auzim nicio discuție despre soluții concrete pentru a susține dezvoltarea. NIMIC! Proiectele existente nu pot fi continuate, iar să gândim altele noi este imposibil.

Este revoltător că totul este blocat și că nu există nici măcar o propunere clară pentru a merge înainte și a păstra investițiile.

Mesajul meu este clar și ferm: voi continua să apăr interesele comunităților locale și să fac tot ce ține de mine pentru ca impactul negativ să fie cât mai mic. Parteneriatul meu cu primarii dâmbovițeni rămâne solid, fără niciun compromis.

Totodată, am discutat și cu alți președinți de Consilii Județene și primari din țară – NU suntem de acord și NU putem accepta aceste măsuri dure, impuse fără nicio alternativă. Altfel spus, fără nicio speranță pentru comunitățile locale!

Așadar, solicit public continuarea tuturor proiectelor! Este inadmisibil ca oamenii să fie lăsați fără investițiile în apă, canalizare, dispensare sau alte servicii esențiale pentru un trai decent. DEZVOLTAREA comunităților locale NU poate fi înlocuită de tăieri, NU trebuie negociată, NU poate fi amânată – TREBUIE SUSȚINUTĂ!” a transmis Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, în contextul discuțiilor cu primarii, de la Palatul Victoria.

