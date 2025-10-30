Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a Oanei Clara Ghiorghiu

La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează efectele Decretului nr. 909/2025 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca viceprim-ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 14 august 2025, a anunțat Administrația Prezidențială.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 10:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.