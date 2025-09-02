Premierul, termen limită pentru primari

Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene care au comunicat iniţial date eronate referitoare la numărul de angajaţi au timp până joi, 4 septembrie, să transmită cifrele corecte, informează Guvernul.



De asemenea, premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării şi consilii judeţene în privinţa personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situaţie la zi.



”Pe baza acestor date, se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor şi consiliilor judeţene care va fundamenta reforma administraţiei publice locale”, transmite sursa citată.

Informaţiile disponibile pot fi verificate pe pagina: https://gov.ro/ro/stiri/analiza-administratia-publica

